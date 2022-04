Système de gestion de la consommation d’énergie proposé par Telus et Vecteur

Dominique Lemoine - 31/03/2022

L’entreprise Telus et l’Institut Vecteur misent sur un système d’optimisation énergétique pour réduire les effets des centres de données et des édifices commerciaux sur les changements climatiques et des coûts opérationnels.

Dans un communiqué, les deux organisations affirment qu’un « algorithme [d’intelligence artificielle] sera offert en libre accès pour aider les organisations à réduire leur consommation d’électricité annuelle de près de 12 % ».

Le système « utilise l’apprentissage par renforcement fondé sur un modèle afin d’aider à régler les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation des sites du réseau », soutiennent les deux organisations.

« Chaque année, il est estimé qu’environ 40 % de l’énergie consommée par les sites du réseau Telus servent à refroidir l’équipement de télécommunications », en particulier dans les centres de données ouverts en permanence, selon Telus.

Les résultats d’un projet pilote auraient démontré une réduction de près de 12 % de la consommation annuelle d’électricité dans un petit centre de données.

L’algorithme d’apprentissage machine choisit des actions et crée des politiques de consommation sur la base de récompenses et de prévisions météorologiques.

Lire aussi :

Vantage ajoute un centre de données à Montréal

OpenText mise sur l’hydroélectricité pour durer

Climat : l’industrie de l’IA se propose comme solution

Promesses de réduire la hausse de la consommation de données

Tags: algorithme