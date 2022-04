Dominique Lemoine - 21/04/2022

Balado Hashtag Tendances, 21 avril 2022 — Bras de fer entre Elon Musk et Twitter; Elizabeth Warren demande des comptes à Intuit; et plus.

Bienvenue à Hashtag Tendances, votre résumé des nouvelles technologiques jusqu’à maintenant cette semaine. Nous sommes le jeudi 21 avril 2022.

Le bras de fer se poursuit entre Elon Musk et Twitter

Elon Musk a affirmé sur Twitter que le conseil d’administration de Twitter ne sera plus rémunéré si son offre d’acquérir Twitter est acceptée par les actionnaires. Selon Musk, cela représenterait une économie de 3 millions de dollars par année.

Ces déclarations surviennent après la décision du CA de Twitter de protéger l’entreprise contre une acquisition par Musk, en permettant aux autres actionnaires d’acquérir des actions pour une valeur de 420 dollars en ne payant que 210 dollars, si Musk parvient à acquérir plus de 15 % des actions de l’entreprise.

Rappelons que l’investisseur propose d’acquérir l’entreprise Twitter, en échange de 43 milliards de dollars, et qu’il est ouvertement critique des politiques de Twitter.

L’offre d’acquisition non sollicitée propose 54 dollars par action aux actionnaires de Twitter. La valeur de l’action de Twitter était mardi d’environ 46 dollars par unité.

Elizabeth Warren reproche à Intuit de tromper les contribuables

Aux États-Unis, la sénatrice démocrate Elizabeth Warren demande des comptes à Intuit, la société mère du logiciel TurboImpôt, au sujet de pratiques commerciales qui inciteraient des citoyens à payer pour effectuer leurs déclarations de revenus.

Selon Warren, l’entreprise a utilisé des tactiques de lobbyisme intensives, pour empêcher des contribuables de pouvoir produire leurs déclarations annuelles de revenus sans frais, les incitant à payer pour des services comme TurboImpôt.

Warren accuse les entreprises intermédiaires comme Intuit d’escroquer des gens en les incitant à payer pour leurs services, malgré le programme fédéral Free File, qui doit permettre aux citoyens dont les revenus sont inférieurs à 73 000 dollars par année de déclarer sans frais leurs revenus.

Des casernes imprimées en 3D pour l’armée des États-Unis

L’armée des États-Unis a accordé un contrat à une entreprise d’impression 3D pour qu’elle lui « imprime » des casernes de soldats, qui serviront à l’entraînement de ses troupes.

Ainsi, au cours des dix prochains mois, l’entreprise Icon utilisera sa technologie d’impression 3D de bâtiments pour construire trois structures pour l’armée des États-Unis.

Les bâtiments auront chacun une superficie de 5700 pieds carrés et ils seront fabriqués avec du béton de résine LavaCrete.

Il s’agirait du plus grand projet de construction imprimé réalisé aux États-Unis et l’utilisation de l’impression 3D doit permettre de réduire le coût de la main-d’œuvre et les délais de construction.

Vers 1400 kilomètres d’autonomie pour les véhicules électriques

La nouvelle technologie de batterie Theion rend possible une autonomie de 900 miles pour les petits véhicules électriques.

Cette technologie de batteries reposerait sur une fabrication basée sur le soufre, plutôt sur le lithium, ainsi que sur une densité énergétique accrue, à l’intérieur des batteries.

Cependant, les véhicules électriques ne seront pas le premier marché ciblé par l’entreprise Theion. Celle-ci souhaite d’abord cibler l’industrie aérospatiale et les produits de consommation comme les téléphones et les ordinateurs portables. Par la suite, l’entreprise considérera passer aux véhicules électriques.

