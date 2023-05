Investissement de plus de 3 M$ en intelligence artificielle dans la MRC de Thérèse-De Blainville

Mario Laframboise, député de Blainville, Eric Girard, ministre des Finances et député de Groulx et Lucie Lecours, députée des Plaines, annonçaient ce matin, au nom de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, une entente de 3 078 882 $ avec la MRC de Thérèse-De Blainville pour l’application de l’intelligence artificielle (IA) au monde municipal, principalement pour l’adaptation aux changements climatiques.

De cette somme, 2 565 735 $ sont le fruit d’un apport du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et proviennent du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La MRC de Thérèse-De Blainville, quant à elle, participe à hauteur de 513 147 $.

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région », a déclaré la ministre Laforest. « C’est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR ! Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre et de changements climatiques, l’utilisation de l’intelligence artificielle est une formidable façon pour les municipalités de réduire leur empreinte environnementale, de faire face à la rareté de main-d’œuvre et de limiter les coûts de gestion. En ce sens, je tiens à saluer la signature de la MRC ! »

L’investissement permettra de réaliser des projets pilotes pour la gestion des services municipaux, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en eau potable, le traitement des eaux usées, l’économie d’énergie dans les infrastructures et la protection de l’environnement. Il permettra ainsi aux entreprises locales prêtes à tester leurs produits et services en IA de le faire auprès des municipalités de la MRC. L’organisme IVÉO accompagnera la MRC dans le déploiement de ce projet d’envergure.

IVÉO est un OSBL qui accompagne les petites et moyennes villes dans le déploiement de solutions innovantes sur leur territoire. Il contribue également à accélérer la validation et la commercialisation d’innovations technologiques dans le secteur des villes intelligentes et durables.