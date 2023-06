Partenariat élargi entre l’Échange Internet de Montréal et Cologix

Cologix, une société américaine d’interconnexions neutres et des centres de données « hyperscale edge », élargit son partenariat avec l’Échange Internet de Montréal (QIX) pour établir un point de présence (PdP) supplémentaire dans le centre de données de périphérie numérique MTL7 de Cologix. Ce partenariat élargi permet un accès avantageux à l’interconnexion pour les entreprises de la région de Montréal.

Cela fait plus de 10 and que QIX maintient une présence dans les installations de Cologix, qui sert de plaque tournante pour l’appairage Internet dans les centres de données de périphérie numérique MTL1 et MTL3 de Cologix. Avec cette nouvelle expansion, Cologix poursuit sa tendance de croissance et offrira une valeur additionnelle aux clients de Cologix et de QIX en élargissant les sites dans lesquels QIX est disponible. Les échanges Internet comme QIX permettent un appairage évolutif et un large accès à une gamme diversifiée de réseaux.

« Ce partenariat croissant entre QIX et Cologix est motivé par une mission commune pour simplifier le partage du trafic Internet afin de renforcer les écosystèmes en périphérie numérique », a déclaré Peg Hallberg, chef de produit chez Cologix. « Notre installation MTL7 offre désormais aux clients un environnement pour se connecter et échanger du trafic avec les membres du groupe d’appairage de manière native. Les entreprises peuvent se connecter directement à l’échange QIX dans l’installation MTL7, permettant aux clients d’étendre leur portée et d’améliorer les performances du réseau tout en favorisant un écosystème numérique dynamique. »

D’une superficie de 26 000 pieds carrés, le centre de données de périphérie numérique MTL7 est situé au centre-ville de Montréal et est connecté à l’installation hôtelière MTL3 et à 10 autres centres de données Cologix à travers la ville de Montréal via Metro Connect. Tous les centres de données montréalais de Cologix sont certifiés ISO 27001 et conformes aux normes HIPAA, SOC1, SOC2 et PCI.