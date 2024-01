Balado Hashtag Tendances, 4 janvier 2024 — Une app Copilot, des iPhones compromis, Google et les applications Android et Adobe n’acquiert pas Figma

Balado Hashtag Tendances, 4 janvier 2024 — Cette semaine : Copilot sur Android et iOS, une attaque de porte dérobée de milliers d’iPhone, Google paie l’amende et assouplit les règles sur les applications Android et Adobe abandonne son projet d’acquérir Figma.

Copilot sur Android et iOS

Quelques jours seulement après avoir introduit une application Copilot sur Android, Microsoft a déployé une application pour son robot conversationnel d’IA sur iOS et iPadOS. Les deux versions de l’application sont désormais disponibles au téléchargement sur l’App Store d’Apple.

L’application vous donne accès à Microsoft Copilot (qui se nommait anciennement Bing Chat) et fonctionne de la même manière que l’application mobile ChatGPT d’OpenAI. En plus de vous permettre de poser des questions, de rédiger des courriels et de résumer du texte, vous pouvez également créer des images grâce à une intégration avec le générateur d’image à partir de texte DALL-E3.

Contrairement à la version gratuite de ChatGPT qui exécute GPT-3.5, Copilot vous permet d’accéder à GPT-4, le dernier grand modèle de langage d’OpenAI, sans avoir à payer d’abonnement.

Avec le changement de nom de Bing Chat par Microsoft en Copilot, la société s’oriente vers l’offre d’une expérience autonome similaire à ChatGPT. En plus de déployer des applications sur les appareils Android et Apple, Microsoft a également créé une expérience Web pour Copilot distincte de Bing.

Une attaque de porte dérobée de milliers d’iPhone

Des chercheurs ont présenté récemment de nouvelles découvertes intrigantes concernant une attaque qui, pendant quatre ans, aurait détourné des dizaines, voire des milliers d’iPhones, dont beaucoup appartenaient à des employés de la société de sécurité Kaspersky basée à Moscou. Principale découverte : les attaquants inconnus ont réussi à atteindre un niveau d’accès sans précédent en exploitant une vulnérabilité dans une fonctionnalité matérielle non documentée que peu de personnes, voire personne, en dehors d’Apple et des fournisseurs de puces ne connaissaient.

Outre la façon dont les attaquants ont découvert cette fonctionnalité matérielle, les chercheurs ne savent toujours pas quel est précisément son objectif. On ne sait pas non plus si la fonctionnalité est une partie native de l’iPhone ou si elle est activée par un composant matériel tiers tel que CoreSight de ARM.

La campagne massive de porte dérobée, qui, selon des responsables russes, a également infecté les iPhones de milliers de personnes travaillant dans des missions diplomatiques et des ambassades en Russie, selon des responsables du gouvernement russe, a été révélée en juin. Sur une période d’au moins quatre ans, a déclaré Kaspersky, les infections ont été transmises dans des textes iMessage qui installaient des logiciels malveillants via une chaîne d’exploitation complexe sans que le destinataire n’ait à prendre aucune mesure.

Les appareils ont ainsi été infectés par des logiciels espions complets qui, entre autres, transmettaient des enregistrements de microphone, des photos, de la géolocalisation et d’autres données sensibles à des serveurs contrôlés par les attaquants. Bien que les infections ne survivaient pas à un redémarrage, les attaquants inconnus maintenaient leur campagne en vie simplement en envoyant aux appareils un nouveau texte iMessage malveillant peu de temps après le redémarrage des appareils.

Google paie l’amende et assouplit les règles sur les applications Android

Google a annoncé fin décembre qu’elle paierait 700 millions de dollars dans le cadre d’un règlement avec le procureur général américain pour un procès concernant le Google Play Store. Parallèlement à cela, la société a également accepté de prendre certaines mesures liées à la facturation de Google Play, au chargement latéral et à la manière dont les applications téléchargées sont mises à jour.

Ainsi, pendant au moins sept ans, Google prendra en charge les installations d’applications sur Android en dehors de Google Play de différentes manières, notamment via des magasins d’applications tiers.

Google devra également autoriser les applications préinstallées ou les magasins d’applications tiers à conserver les droits « exclusifs » de mise à jour d’une application, à moins que l’utilisateur ne choisisse de le faire à partir d’une autre source. Cependant, les développeurs peuvent désactiver la fonctionnalité permettant aux utilisateurs de mettre à jour l’application à partir d’une source différente.

En outre, Google devra, pendant au moins 5 ans, laisser les développeurs proposer des mécanismes de facturation alternatifs pour les achats intégrés.

Google ne peut pas conclure d’accord avec les fabricants de téléphones pour que Google Play soit la boutique d’applications exclusive sur les appareils afin de placer Google Play sur l’écran d’accueil pendant au moins cinq ans.

Pendant la même période, les fabricants d’appareils n’auront pas besoin de demander le « consentement » de Google pour précharger une boutique d’applications tierce.

Adobe abandonne son projet d’acquérir Figma

Adobe a abandonné son projet d’acquisition pour 20 milliards de dollars de la société de logiciels de conception de produits Figma, car il n’y avait « aucune voie claire pour obtenir les approbations réglementaires nécessaires » des organismes de surveillance du Royaume-Uni et de l’UE.

L’accord avait fait l’objet d’enquêtes de la part des régulateurs de la concurrence britanniques et européens, craignant qu’il n’ait un impact sur les marchés de la conception de produits, de l’édition d’images et de l’illustration.

Adobe a refusé de proposer des solutions pour répondre aux préoccupations de l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés, selon un document publié par le régulateur.

Quelques heures plus tard, les deux sociétés ont publié une déclaration mutuelle mettant fin à la fusion, citant les défis réglementaires. Adobe versera à Figma 1 milliard de dollars d’indemnités de résiliation selon les termes de l’accord de fusion.

Les entreprises étaient confrontées à de multiples défis réglementaires, l’organe exécutif de l’UE, la Commission européenne, ayant publié le mois dernier une déclaration d’objections à l’accord, affirmant que le rachat pourrait « réduire considérablement la concurrence sur les marchés mondiaux ».

Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence, a déclaré : « En combinant ces deux sociétés, l’acquisition proposée aurait mis fin à toute concurrence actuelle et empêché toute concurrence future entre elles. Notre enquête approfondie a montré que cela entraînerait des prix plus élevés, une qualité réduite ou un choix moindre pour les clients.

