Balado Hashtag Tendances, 7 décembre 2023 — Nouveaux matériaux, microrobots, coupures chez Spotify et levée de fond pour X.AI

Balado Hashtag Tendances, 7 décembre 2023 — Cette semaine : Google DeepMind découvre de nouveaux matériaux, des microrobots capables de réparer les tissus humains, coupures chez Spotify et X.AI veut lever un milliard de dollars.

Google DeepMind découvre de nouveaux matériaux

Des chercheurs de Google DeepMind ont découvert 2,2 millions de nouvelles structures cristallines, ouvrant la voie à des progrès potentiels dans des domaines allant des énergies renouvelables au calcul avancé, et démontrant le pouvoir de l’intelligence artificielle pour découvrir de nouveaux matériaux.

Les chercheurs prévoient mettre 381 000 des structures les plus prometteuses à la disposition de leurs collègues scientifiques pour qu’ils puissent les fabriquer et tester leur viabilité dans des domaines allant des cellules solaires aux supraconducteurs.

Les chercheurs ont entrepris de découvrir de nouveaux cristaux pour les ajouter aux 48 000 qu’ils avaient précédemment identifiés. Les substances connues vont de celles qu’on connait depuis des millénaires, comme le bronze et le fer, à des découvertes beaucoup plus récentes.

L’équipe de DeepMind a identifié ces nouveaux matériaux en utilisant l’apprentissage automatique pour générer d’abord des structures candidates, puis évaluer leur stabilité probable. Le nombre de substances trouvées équivaut à près de 800 ans de connaissances acquises expérimentalement, a estimé DeepMind, sur la base de 28 000 matériaux stables découverts au cours de la dernière décennie.

Des microrobots capables de réparer les tissus humains

Des scientifiques de l’Université Tufts de Medford, dans le Massachusetts, ont développé de minuscules robots constitués de cellules humaines capables de réparer les tissus neuronaux endommagés. Les « anthrobots », comme ils les ont nommés, ont été fabriqués à partir de cellules trachéales humaines et pourraient, à l’avenir, être utilisés en médecine personnalisée.

Le biologiste du développement Michael Levin et ses collègues avaient déjà développé de minuscules robots utilisant des amas de cellules embryonnaires de grenouille. Mais les applications médicales de ceux-ci étaient limitées, car ils n’étaient pas dérivés de cellules humaines et devaient être sculptés manuellement dans la forme souhaitée. Les chercheurs ont maintenant développé des anthrobots auto-assemblés et étudient leur potentiel thérapeutique en utilisant des tissus humains cultivés en laboratoire. Ils ont publié leurs résultats dans Advanced Science.

Pour tester le potentiel thérapeutique des anthrobots, le professeur Levin et ses collègues en ont placé plusieurs dans un contenant. Là, les anthrobots ont fusionné pour former un « superbot », que les chercheurs ont placé sur une couche de tissu neural qui avait été égratignée. En trois jours, la couche de neurones avait complètement guéri sous l’action du superbot. C’était surprenant, explique Gizem Gumuskaya, co-auteur de l’étude et biologiste du développement, car les cellules anthrobots étaient capables de remplir cette fonction de réparation sans nécessiter aucune modification génétique. « Il n’est pas évident d’obtenir ce genre de réponse », affirme-t-elle.

Les chercheurs croient que des anthrobots fabriqués à partir des propres tissus d’une personne pourraient éventuellement être utilisés pour dégager les artères, briser le mucus ou administrer des médicaments, avec ou sans génie génétique.

Coupures chez Spotify

Le service de diffusion musicale Spotify a annoncé lundi qu’il licenciait 17 % de ses effectifs, dans le cadre d’une mesure spectaculaire visant à réduire ses coûts et à s’adapter au ralentissement de la croissance.

Dans un courriel envoyé au personnel, le PDG de Spotify, Daniel Ek, a déclaré que Spotify prenait « des mesures substantielles pour réduire [les] coûts », ajoutant que l’entreprise avait embauché trop d’employés au cours des années 2020 et 2021, lorsque le capital était bon marché et que les entreprises technologiques pouvaient investir des sommes importantes dans l’expansion de leurs équipes.

Cette dernière série de suppressions équivaut à environ 1 500 emplois, selon une source de CNBC proche du dossier qui a préféré garder l’anonymat. Un porte-parole de Spotify n’a pas voulu préciser le nombre exact de postes concernés par la mesure.

« Au cours des deux dernières années, nous avons mis l’accent sur la transformation de Spotify en une entreprise véritablement formidable et durable – une entreprise conçue pour atteindre notre objectif d’être le leader mondial de l’audio et qui stimulera constamment la rentabilité et la croissance à l’avenir », a déclaré Daniel Ek dans une note interne partagée sur le site Web de Spotify.

X.AI veut lever un milliard de dollars

X.AI, la startup d’intelligence artificielle fondée par Elon Musk, a déposé une demande auprès de la SEC américaine pour lever jusqu’à 1 milliard de dollars dans le cadre d’une offre d’actions.

La société a déjà levé près de 135 millions de dollars auprès de quatre investisseurs, la première vente ayant eu lieu le 29 novembre, et a conclu un « accord contraignant et exécutoire » pour l’achat des actions restantes, indique le dossier.

La startup d’IA, annoncée par Musk en juillet, cherche à « comprendre la vraie nature de l’univers », selon son site Internet. Le mois dernier, X.AI a lancé un robot conversationnel appelé Grok, qui, selon la société, s’inspire du « Guide du voyageur galactique ». Il a fait ses débuts avec deux mois de formation et possède une connaissance d’Internet en temps réel, affirme l’entreprise.

Avec Grok, X.AI vise à concurrencer directement des sociétés telles que le créateur de ChatGPT, OpenAI, que Musk avait aidé à démarrer avant qu’un conflit avec le co-fondateur Sam Altman ne l’amène à quitter le projet en 2018. Il rivalisera également avec Bard de Google et Claude d’Anthropic.

Parmi le personnel de X.AI, on retrouve des anciens de DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Twitter et Tesla. Ils ont travaillé sur des projets tels que AlphaCode de DeepMind et les robots conversationnels GPT-3.5 et GPT-4 d’OpenAI, selon leurs profils LinkedIn.

