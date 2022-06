Balado Hashtag Tendances, 2 juin 2022 — L’ère exascale, des réunions plus dynamiques, les actionnaires de Twitter contre Musk et plus

Renaud Larue Langlois - 02/06/2022

Balado Hashtag Tendances, 2 juin 2022 — L’informatique entre dans l’ère exascale, Microsoft veut rendre les réunions plus dynamiques, les actionnaires de Twitter contre Musk et l’intelligence artificielle qui crée des images.

L’informatique entre dans l’ère exascale

Le superordinateur Frontier conçu par HPE/Cray est non seulement l’ordinateur le plus puissant au monde, c’est aussi le premier dont la puissance dépasse un exaflop. Cela signifie qu’il peut exécuter plus d’un milliard de milliards d’opérations sur 64 bits en virgule flottante à chaque seconde. C’est trois fois plus que le superordinateur japonais Fugaku, jusque-là le plus puissant.

Équipé de 9 472 processeurs 64 cœurs d’AMD et de 37 888 accélérateurs GPU comptant chacun 220 compute units, l’appareil occupe 74 armoires du Oak Ridge National Laboratory situé à Knoxville dans le Tennessee où il est hébergé. Frontier n’est pas seulement puissant, il est aussi vert et il figure en tête du palmarès des ordinateurs ayant la meilleure efficacité énergétique.

Microsoft veut rendre les réunions plus dynamiques

Dans le cadre de sa conférence Build la semaine dernière, Microsoft a présenté de nouvelles fonctionnalités de Teams pour rendre l’outil encore plus utile dans un monde de travail hybride. Deux annonces ont particulièrement attiré l’attention parce qu’elles proposent de nouvelles solutions pour des réunions hybrides plus dynamiques et interactives : Live Share et l’intégration des composants Loop.

Live Share permet aux personnes connectées d’interagir avec le contenu diffusé pendant une réunion. Ça rend les réunions plus collaboratives et interactives en remplaçant la fonction de partage d’écran plutôt passive par une vraie fonction de coédition et de collaboration.

Pour ce qui est des composants Loop, il s’agit d’éléments interactifs qui peuvent être synchronisés via l’Internet au sein de l’univers Microsoft 365. Par exemple, une table Loop pourrait être incorporée dans un courriel Outlook, un document Word, une présentation PowerPoint ou une réunion Teams et rester à jour à tous ces endroits en temps réel.

Les actionnaires de Twitter contre Musk

Les actionnaires de Twitter ont intenté une action en justice contre Elon Musk alléguant que le PDG de Tesla joue avec le cours de ses actions. Le plan de Musk d’acquérir Twitter demeure en suspens alors qu’il attend la preuve que moins de 5% de ses utilisateurs n’en sont pas réellement.

Cependant, les actionnaires de Twitter croient plutôt que Musk tente de faire baisser le cours de l’action Twitter avec des déclarations négatives afin de créer un effet de levier dans le but de négocier un meilleur prix. La poursuite allègue que les actions de Musk sont illégales et enfreignent les conditions contractuelles qu’il avait accepté

L’intelligence artificielle qui crée des images

L’équipe Google Brain de Google Research a développé un système d’intelligence artificielle capable de produire des images à partir de texte. Google affirme que le nouveau modèle d’intelligence artificielle Imagen allie un photoréalisme sans précédent et un niveau approfondi de compréhension du langage.

Bien qu’elle ne soit pas la première à proposer une telle fonctionnalité, Google affirme que ses images sont beaucoup plus réalistes que celles de ses concurrents, même lorsqu’elles illustrent des idées abstraites. Pour le prouver, la société a indiqué dans un article de blog que les humains préfèrent Imagen aux images d’autres modèles dans des comparaisons côte à côte.

