Dominique Lemoine - 14/04/2022

Balado Hashtag Tendances, 14 avril 2022 — Uber a dû plafonner ses tarifs à New York; Elon Musk a dû renoncer à administrer Twitter; et plus.

Nous sommes le jeudi 14 avril 2022.



Uber a désactivé la hausse de ses tarifs à New York

À la suite de critiques, Uber a dû désactiver manuellement la hausse automatique des tarifs pour ses trajets, après la fusillade survenue dans le métro de New York.

Après la fusillade, qui a fait une vingtaine de blessés, des usagers de Uber ont constaté une forte montée des tarifs, en raison de la hausse de la demande.

Certains ont rapporté que le coût d’un trajet a décuplé par rapport au tarif habituel. En temps normal, les tarifs de Uber s’ajustent automatiquement en fonction de la demande, qui peut être influencée par le mauvais temps ou de grands événements.

Dans ce cas-ci, Uber a dû intervenir manuellement pour désactiver la hausse. Un porte-parole a déclaré à Newsweek que l’entreprise remboursera des clients.

Elon Musk ne sera pas administrateur de Twitter

L’investisseur a renoncé à un siège au conseil d’administration de Twitter, sans dire pourquoi, mais il en demeure le principal actionnaire. De plus, des rumeurs circulent selon lesquelles il pourrait accroître son emprise sur les actions de l’entreprise.

Après l’annonce initiale de Twitter, selon laquelle Musk allait rejoindre son conseil d’administration, des employés de Twitter s’étaient inquiétés de ce changement.

Pour répondre à leurs préoccupations, Twitter avait prévu une séance de questions et réponses, au cours de laquelle les employés auraient pu parler à Elon Musk.

En raison de l’évolution de la situation, cette réunion a été annulée. Musk est désormais la cible d’une action collective de la part d’actionnaires de Twitter, pour ne pas avoir divulgué assez rapidement ses parts dans l’actionnariat de l’entreprise.

Commission pour Meta sur les transactions dans le métavers

L’entreprise Meta gardera pour elle une bonne part de la valeur des ventes réalisées dans son métavers.

L’entreprise a annoncé que les créateurs pourront gagner de l’argent grâce au métavers, en vendant des actifs numériques, par exemple des jetons non fongibles.

Cependant, après l’annonce, un porte-parole de Meta a déclaré qu’il y aura une commission de 47,5 % pour Meta, dont 30 % pour la plateforme matérielle et 17,5 % pour le jeu Horizon Worlds.

Le vice-président de la division Horizon de Meta a déclaré que cette commission est compétitive. Le métavers n’en est qu’à ses débuts et il y a encore à faire et à savoir concernant sa monétisation.

La sécurité de Mark Zuckerberg a un coût

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, exige une sécurité personnelle plus élevée et dispendieuse que celle du commun des mortels.

Selon Business Insider, Meta dépense 20 millions de dollars par an, pour la sécurité personnelle de Mark Zuckerberg et de sa famille. En 2021, Meta a dépensé un montant record de 26,8 millions de dollars, contre 25 millions de dollars en 2020.

Les mesures de sécurité incluraient la protection par des gardes du corps 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, de même qu’un bureau avec des vitres pare-balles et un bouton de panique.

