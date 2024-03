L’opposition tape sur la cheffe de l’ASPC concernant l’appli ArriveCAN.

Les députés de l’opposition ont sévèrement critiqué la cheffe de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), mardi, pour son manque de supervision rigoureuse sur les 59 millions de dollars dépensés pour l’application ArriveCAN. Ils n’ont toutefois pas obtenu de réponse à leurs multiples questions demandant qui a pris les décisions.

L’ASPC et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont toutes deux participé à l’élaboration et au développement de l’application, utilisée par les voyageurs pour recueillir leurs coordonnées et leurs informations de santé à leur entrée au Canada pendant la pandémie de COVID-19. Or, comme le soulignait le rapport de la vérificatrice générale Karen Hogan la semaine dernière, pendant la première année et demie, aucune des deux agences n’a surveillé les dépenses ni fixé d’objectifs.

Mardi, lors d’un témoignage devant le Comité des comptes publics de la Chambre des communes, Mme Hogan a déclaré que la confusion entre l’ASPC et l’ASFC « a créé un vide de reddition de comptes qui a persisté pendant près d’un an et demi. Chacun pensait que l’autre était responsable de la mise en place d’une structure de gouvernance, et aucun des deux n’a développé ou mis en œuvre de bonnes pratiques de gestion de projet, comme l’établissement d’objectifs, de budgets et d’estimations de coûts ».

Il y a eu des défaillances de surveillance sur ArriveCAN à plusieurs niveaux, a ajouté Mme Hogan : marchés publics, gestion de projet, tenue de livres et gestion informatique. En fait, elle a déclaré que ces défaillances étaient pires que celles du projet Phoenix, qui n’a pas réussi à fournir un système moderne de paiement de la fonction publique fédérale.

L’ASPC, qui relève du ministre de la Santé, répond aux menaces pour la santé publique.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor – qui établit les politiques pour la fonction publique – a demandé aux bureaucrates pendant la pandémie d’être plus flexibles et d’agir rapidement, a déclaré Mme Hogan, mais il a également précisé que les ministères devaient toujours assurer la reddition de comptes. « Alors pourquoi les recommandations du Conseil du Trésor n’ont-elles pas été respectées? C’est une question que vous devriez poser au ministère », a demandé Mme Hogan.

Le projet ArriveCAN a débuté en 2020, mais ce n’est que le 1er avril 2022 que l’ASFC a pris l’entière responsabilité de l’application. Toutefois, selon Mme Hogan, en tant que propriétaire initiale de l’application, l’ASPC était responsable de la mise en place de la structure de gouvernance jusqu’à cette date.

Cela a mis sous les projecteurs du comité Heather Jeffrey, actuelle présidente de l’ASPC, qui a pris ses fonctions en février 2023 après avoir été sous-ministre adjointe à la Santé.

« Face à une pandémie mondiale, avec de multiples lignes d’opérations à travers les frontières, l’approvisionnement en vaccins, les traitements thérapeutiques et tous les autres aspects de la réponse en santé publique, on n’a pas accordé suffisamment d’attention à la structure de gouvernance de ce projet », a déclaré Mme Jeffrey, « ce que nous regrettons et que nous nous engageons à rectifier à l’avenir ».

« Qui a décidé qu’il n’y aurait pas de gouvernance au départ? », a demandé le NPD Blake Desjarlais.

« La nature intense de la collaboration [avec l’ASFC] a fait que ces équipes se réunissaient quotidiennement, voire hebdomadairement », a répondu Mme Jeffrey. « Il n’y a pas eu de décision délibérée de ne pas mettre en place une structure de gouvernance ».

« C’est un échec dramatique qui a coûté des millions aux Canadiens », a déclaré Desjarlais. « On ne peut pas simplement dire qu’il y avait de bonnes intentions entre l’ASFC et l’Agence de la santé publique du Canada. Elles se sont rencontrées chaque semaine, mais n’ont pas réussi à régler les questions de gouvernance et de coûts. »

Les réunions des deux agences en 2020 portaient sur la « pression temporelle importante pour développer une application qui permettrait à la frontière d’autoriser le flux de personnes et de biens essentiels », a répondu Jeffrey. « Les résultats opérationnels étaient le sujet principal des conversations. »

« Est-ce que la ministre de la Santé de l’époque, Patty Hajdu, ou le secrétaire du Conseil privé – le bureaucrate le plus haut placé – se sont renseignés sur les coûts? », a demandé le conservateur Larry Brock.

Jeffrey a répondu qu’elle n’était pas à l’ASPC à l’époque et qu’elle ne le savait pas.

« Le fiasco ArriveCAN doit avoir des conséquences », a déclaré Brock, « et c’est peu réconfortant que l’ASPC affirme qu’elle fera mieux la prochaine fois. » À part deux fonctionnaires suspendus pour des allégations concernant la sélection de GC Strategies pour sous-traiter des travaux sur l’application, d’autres employés ont-ils été suspendus? », a-t-il demandé.

« Non », a répondu Jeffrey. « Les enquêtes sur les employés de l’ASPC n’ont révélé aucune faute, a-t-elle ajouté. »

« Êtes-vous d’accord avec moi pour dire que les ministres du Cabinet de l’époque et le Premier ministre devraient prendre leurs responsabilités pour ce gâchis ? », a demandé Brock.

« La gouvernance d’ArriveCAN a été gérée au sein de la fonction publique », a déclaré Jeffrey. « En tant que sous-ministre de l’Agence de la santé publique, je prends la responsabilité de sa gestion. »

Deux séances d’audience du comité sur les rapports de la vérificatrice générale et de l’ombudsman de l’approvisionnement concernant ArriveCAN et les contrats attribués à GC Strategies se poursuivent.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Kevin Plourde.