Balado Hashtag Tendances, 30 novembre 2023 — Purge des comptes Google, Pika 1.0, une centrale géothermique pour Google et les effets néfastes des visioconférences

Google supprime les comptes inactifs

C’est demain que Google commencera à supprimer les anciens comptes inactifs. N’attendez donc pas plus longtemps si vous désirez conserver le vôtre.

En effet, Google a annoncé qu’elle commencera à supprimer les comptes inactifs, ainsi que tout leur contenu, à compter du 1er décembre. Cela inclut les messages Gmail, les photos, les rendez-vous du calendrier, les enregistrements de contacts, les vidéos YouTube et les documents Drive.

Votre compte Google inactif pourrait être une boîte Gmail que vous avez configurée pour une infolettre à laquelle vous êtes abonné, un forum en ligne que vous suivez ou un site d’achat sur lequel vous achetez. Plusieurs personnes se créent un tel compte, ne souhaitant pas utiliser leur adresse courriel principale pour rester anonyme ou éviter les pourriels.

Un compte est considéré inactif s’il n’a pas été utilisé ou que personne ne s’y est connecté depuis au moins deux ans.

Heureusement, il est très facile de protéger votre compte contre sa suppression. Il suffit de l’utiliser pour lire ou envoyer un courriel, utiliser Google Drive, regarder une vidéo YouTube, télécharger une application sur Google Play, utiliser la recherche Google ou utiliser Google pour vous connecter à une application ou un service tiers.

Et si vous craignez que quelqu’un récupère votre ancien compte supprimé, soyez tranquille. Lorsqu’un compte inactif est supprimé, l’adresse Gmail correspondante ne pourra pas être réutilisée lors de la création d’un nouveau compte Google.

Pika utilise l’IA pour générer des vidéos

Environ une semaine après que Stability AI a annoncé Stable Diffusion Video, la startup d’IA Pika Labs a annoncé avoir levé 55 millions de dollars pour pousser plus loin sa plate-forme vidéo générative concurrente.

Parallèlement au financement, Pika a également annoncé Pika 1.0, qui, selon la société, est « une mise à niveau majeure du produit qui comprend un nouveau modèle d’IA capable de générer et d’éditer des vidéos dans divers styles tels que l’animation 3D, l’anime, le dessin animé et le cinéma, et une nouvelle interface Web qui facilite son utilisation.

Pika a été co-fondée par Demi Guo et Chenlin Meng, deux anciens doctorants du célèbre laboratoire d’intelligence artificielle de l’Université de Stanford. Guo a précédemment travaillé chez Meta dans sa division de recherche en IA, et Meng a rédigé plusieurs articles de recherche universitaire sur la technologie de l’IA générative.

Au moyen de la pré-version de Pika au cours des six derniers mois, les quelques 500 000 utilisateurs de la plateforme ont généré « des millions de vidéos par semaine ». La base d’utilisateurs et la production de contenu ne devraient qu’augmenter avec le lancement de Pika 1.0. Les personnes intéressées peuvent désormais s’inscrire sur la liste d’attente pour l’application sur le site Web de Pika.

Google inaugure une centrale électrique géothermique

Le nouveau projet d’énergie géothermique de Google est maintenant opérationnel, en association avec la startup Fervo, qui a développé une nouvelle technologie pour exploiter l’énergie géothermique.

Puisqu’il utilise des tactiques différentes de celles des centrales géothermiques traditionnelles, il s’agit d’un projet relativement petit avec une capacité de générer 3,5 MW. Rappelons qu’un mégawatt suffit à répondre à la demande d’environ 750 foyers. Le projet injectera de l’électricité dans le réseau local qui dessert deux des centres de données de Google à l’extérieur de Las Vegas et de Reno, au Nevada.

Cela fait partie du plan de Google visant à fonctionner 24 heures sur 24 avec de l’électricité sans pollution par le carbone d’ici 2030. Pour atteindre cet objectif, il lui faudra mettre davantage de sources d’énergie propre en ligne. La société considère la géothermie comme un élément clé du futur mix électrique qui pourra être déployé lorsque l’énergie éolienne et solaire diminuera.

Le projet est en préparation depuis 2021, alors que Google annonçait le « premier accord d’entreprise au monde pour développer un projet d’énergie géothermique de nouvelle génération ». L’énergie géothermique exploite la chaleur émanant de l’intérieur de la Terre, mais ce projet n’est pas une centrale géothermique ordinaire, qui aspire généralement des fluides chauds de réservoirs naturels pour produire de la vapeur qui fait tourner des turbines.

Dans ce cas-ci, Fervo a foré deux puits horizontaux à travers lesquels elle pompe de l’eau. Elle pousse l’eau froide à travers les fractures de la roche, ce qui la réchauffe afin de générer de la vapeur à la surface. Il s’agit d’un système en boucle fermée, de sorte que l’eau est réutilisée – une caractéristique importante dans une région sujette à la sécheresse comme le Nevada.

Les visioconférences comme cause de fatigue

Depuis le début de la pandémie, les visioconférences Zoom sont devenues une nouvelle norme dans la vie professionnelle de nombreuses personnes. Une étude révèle désormais que ces réunions virtuelles épuisent davantage le cerveau que la communication en face à face.

Les confinements dus à la pandémie ont conduit à une adoption fulgurante de Zoom, Skype et d’autres outils de visioconférence comme substituts aux réunions en face à face. Par exemple, comme le souligne une récente étude, le nombre de visites mensuelles sur Zoom.us est passé de 71,6 millions en décembre 2019 à un sommet historique de 2,8 milliards en octobre 2020, pour tomber à 943 millions en mars 2023.

Cette montée du travail à distance et de l’apprentissage en ligne a révélé un phénomène souvent surnommé « fatigue du zoom », un sentiment d’épuisement lié à la visioconférence.

Alors que les recherches antérieures reposaient sur des sondages. La nouvelle étude a examiné les effets de la visioconférence directement sur le cerveau et le cœur.

Les chercheurs ont ainsi fait participer 35 étudiants universitaires à des conférences de 50 minutes qui se sont déroulées en personne dans une salle de conférence conventionnelle et en ligne par visioconférence. Les chercheurs ont analysé les effets de ces réunions par électroencéphalographie (EEG) et électrocardiographie (ECG). Ces méthodes enregistrent de manière non invasive l’activité cérébrale et cardiaque à l’aide d’électrodes collées respectivement sur la tête et la poitrine. Ils ont également remis aux volontaires des questionnaires portant sur la fatigue et l’humeur.

Les lectures cérébrales et cardiaques suggèrent que la visioconférence entraîne des signes de fatigue, de tristesse, de somnolence et de sentiments négatifs significativement plus importants, ainsi qu’une diminution de l’attention et de l’engagement, lorsque comparé à conférence en face à face. Les questionnaires ont également montré que les volontaires se sentaient beaucoup plus fatigués, somnolents et moins vifs, heureux et actifs lors des visioconférences que lors des séances en face à face.

