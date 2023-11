Balado Hashtag Tendances, 9 novembre 2023 — xAI, une puce contre la cécité, une nouveauté YouTube et un robot aspirateur

Balado Hashtag Tendances, 9 novembre 2023 — Cette semaine : Un nouveau robot conversationnel signé X, une puce pour résoudre la cécité, une nouvelle fonctionnalité de YouTube et un robot aspirateur doté de vision.

Un nouveau robot conversationnel signé X

xAI, la nouvelle entreprise d’IA d’Elon Musk, a lancé sa première technologie de robot conversationnel basé sur l’IA nommée Grok pour rivaliser avec ChatGPT et les autres.

Grok, a déclaré xAI, est calqué sur le « Guide du voyageur galactique ». Il est censé avoir « un peu d’esprit », « un côté rebelle » et devrait répondre aux « questions épicées » que d’autres IA pourraient éviter, selon un communiqué publié samedi dernier par xAI.

Grok a également accès aux données de X, ce qui, selon xAI, lui donnera un coup de pouce. Musk a publié dimanche une comparaison côte à côte de Grok répondant à une question avec un autre robot d’IA, qui, selon lui, contenait des informations moins récentes.

Néanmoins, xAI prévient que, comme pour tout grand modèle de langage, Grok « peut toujours générer des informations fausses ou contradictoires ».

Le prototype en est à ses débuts en phase bêta, avec seulement deux mois de formation et il est disponible pour un nombre restreint d’utilisateurs pour le tester avant que la société ne le diffuse plus largement. Les utilisateurs peuvent s’inscrire sur une liste d’attente pour avoir une chance d’utiliser le robot conversationnel. Elon Musk a déclaré sur X que Grok sera une fonctionnalité de X Premium+, qui coûte 16 $ par mois.

Une puce pour résoudre la cécité

La société Neuralink, une autre entreprise d’Elon Musk, travaille sur une puce qui résoudrait la cécité.

Selon Elon Musk, l’entreprise prévoit en effet commercialiser dans « quelques années » une puce de vision qui résoudra les problèmes oculaires qui causent la cécité.

Neuralink est une société de neurotechnologie qui développe depuis plusieurs années des interfaces cerveau-ordinateur implantables. En route vers ses premiers tests sur l’homme, Neuralink a détaillé sa puce v0.9, qui vise à soigner diverses affections, notamment les patients atteints de tétraplégie due à une lésion de la moelle épinière cervicale ou à la sclérose latérale amyotrophique, ou SLA.

Cependant, la société espère résoudre bien d’autres problèmes avec ses futurs produits, et il semble que les problèmes de vision fassent partie des éléments en cours de développement.

Les problèmes de santé oculaire sont en augmentation et il existe de nombreuses solutions, telles que les procédures LASIK ou SMILE, qui peuvent résoudre les problèmes de vision.

Selon le National Eye Institute américain, 1,3 million d’Américains sont aveugles et ce nombre devrait atteindre 2,2 millions d’ici 2030. En outre 2,9 millions d’Américains ont une faible vision et ce chiffre devrait atteindre 5 millions d’ici la fin de la décennie.

Une nouvelle fonctionnalité de YouTube

YouTube semble tester un nouveau bouton « faire jouer quelque chose » sur son application mobile qui vous dirige vers une vidéo aléatoire lorsque vous ne savez pas quoi regarder. Comme l’a repéré pour la première fois Android Police, l’invite apparaît entre les contenus lorsque vous faites défiler le flux sur votre page d’accueil, mais seuls certains utilisateurs la voient.

Alors qu’Android Police mentionne que le bouton dirige uniquement les utilisateurs vers des vidéos YouTube Shorts, The Verge a découvert que la fonctionnalité montrait également des vidéos complètes aléatoires. Il n’est toujours pas clair si YouTube prend en compte votre historique de visionnage lors de la sélection des vidéos aléatoires qu’il lit ou dans quelle mesure Google déploie cette fonctionnalité, rapporte The Verge.

Il semble que YouTube travaille sur ce bouton depuis un certain temps. Comme le note Android Police, il aurait été repéré par un utilisateur sur Reddit en mai. Netflix dispose également d’un bouton « Play Something » du même nom, déployé en 2021, qui fait apparaître des émissions et des films aléatoires que vous n’avez jamais regardés auparavant.

Un robot aspirateur doté de vision

Le Matic est un nouveau robot aspirateur avec une approche différente du nettoyage de vos planchers. Construit par deux anciens ingénieurs de Google Nest, il est conçu pour se déplacer dans votre maison de la même manière que la plupart des humains le feraient, en traitant les choses visuellement plutôt que spatialement.

Il utilise cinq caméras pour naviguer, plutôt que les capteurs, des pare-chocs et la technologie lidar que l’on trouve sur la plupart des aspirateurs robots actuels. En théorie, cela le rend moins sujet aux pièges courants des aspirateurs robots, tels que les tapis à poils longs, les câbles et les espaces restreints, car il peut réellement voir où il va en temps réel plutôt que de s’appuyer sur une carte préprogrammée.

Il fonctionne également localement, sans aucun composant infonuagique. La cartographie est effectuée sur l’appareil et ne nécessite pas de connexion Internet pour fonctionner, vos données ne doivent donc jamais quitter votre domicile.

Le Matic est en développement depuis six ans – depuis que ses fondateurs, Mehul Nariyawala et Navneet Dalal, ont quitté Google Nest pour mettre à profit leur expérience combinée dans le développement de la reconnaissance faciale et de la détection des gestes au sein de la startup Flutter pour résoudre le problème de la création d’un robot nettoyeur domestique véritablement autonome.

L’appareil dispose d’un haut-parleur et de microphones à bord et devrait être capable de répondre à des commandes telles que « Matic, nettoie là-bas » ou « Matic, va nettoyer la salle de bain ». Il peut également sortir de manière autonome et trouver les zones sales de votre maison et les nettoyer. Selon Nariyawala, toutes les deux heures, il se promènera à la recherche de saletés.

Écoutez également :

