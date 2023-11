Solutions Beyond Technologies établit un centre d’excellence SAP au Maroc

Solutions Beyond Technologies, une firme spécialisée qui fournit de l’expertise, des outils et des solutions SAP, ouvre un centre d’excellence SAP à Casablanca, au Maroc. L’ouverture a été marquée par la signature d’une convention de partenariat entre le gouvernement du Maroc et Solutions Beyond Technologies, lors d’une cérémonie d’inauguration le 8 novembre dernier.

Selon la société, ce centre d’excellence créera dans les 5 prochaines années un grand nombre d’emplois hautement spécialisés en TI. L’équipe locale travaillera en collaboration avec les bureaux internationaux de Syntax, la société mère de Solutions Beyond Technologies, situés en Amérique, en Europe, en Afrique et en Asie. Le centre aidera les entreprises partout dans le monde à tirer parti des talents du marché local afin de pleinement profiter de la valeur de leurs solutions SAP et accélérer leur transformation numérique.

« Cette décision stratégique nous permet d’augmenter notre offre de services pour répondre aux besoins de notre clientèle grandissante », a déclaré Luc Dubois, Associé et Chef de la direction de Solutions Beyond Technologies. « L’incroyable bassin de ressources talentueuses, la qualité des universités et la proximité avec notre bureau en France ont fait du Maroc le choix logique pour nous. »

Le centre sera dirigé par Amal Ouady, Directrice de Beyond Technologies Maroc, qui possède plus de 15 ans d’expérience dans la mise en place et la maintenance des solutions SAP. C’est donc à elle qu’incombe la responsabilité de créer un centre prospère qui réunira le meilleur talent du Maroc pour servir les clients à l’échelle mondiale.

« Notre ambition est de contribuer à développer le talent local sur le marché marocain et d’ainsi offrir à nos clients un service exceptionnel provenant d’un centre d’excellence spécialisé », a-t-elle déclaré. « Je me réjouis de faire de ce nouveau centre un des meilleurs lieux de travail pour nos employés. »

Récemment acquise par Syntax, Solutions Beyond Technologies est passée de 100 à plus de 450 professionnels au cours des 5 dernières années et soutient aujourd’hui plus de 150 organisations dans ses 7 bureaux au Canada, aux États-Unis, en France, au Maroc et en Afrique du Sud.