CGI consolide son partenariat avec SAP et élargit sa gamme de services

La société montréalaise CGI annonce aujourd’hui la bonification de son partenariat de longue date avec SAP avec l’ajout de la solution RISE with SAP à son portefeuille canadien de services. Cela permettra à CGI d’accélérer la transition de ses clients vers le nuage. CGI se retrouve ainsi bien positionnée pour moderniser des systèmes de gestion intégrés pour un plus grand segment du marché et offrir une gamme complète de services optimisée à ses clients, qui pourront se concentrer sur leur transformation numérique et accélérer leurs résultats d’affaires.

« RISE with SAP regroupe ce dont les entreprises ont besoin pour atteindre leurs objectifs de transformation numérique et accélérer leur transition vers le nuage », explique Laurent Gerin, sponsor exécutif SAP pour CGI au niveau mondial et président, Europe du Sud et centres d’excellence de prestation de services, Europe de l’Ouest et du Sud dans un communiqué. « Notre partenariat de plus de trente ans avec SAP permet à CGI d’innover continuellement et de réaliser des projets de grande qualité. CGI est déterminée à créer de la valeur pour nos clients et à les accompagner tout au long de leur parcours de transformation grâce à un vaste éventail de solutions SAP. »

« SAP s’engage à soutenir la modernisation des processus et à dégager des perspectives de meilleure qualité pour nos clients dans le nuage. Des partenaires comme CGI sont essentiels à nos stratégies de transformation », affirme, pour sa part, David Christensen, chef des Alliances stratégiques chez SAP Canada. « Avec RISE with SAP, les innovateurs de CGI ont accès à notre plateforme de transformation des affaires pour accélérer l’utilisation de données en temps réel et améliorer l’efficacité des activités opérationnelles. »

CGI poursuivra son développement à l’interne d’accélérateurs et d’outils qui stimuleront l’innovation avec SAP. L’expertise et l’expérience de CGI en matière de service assurent la réussite des projets stratégiques de SAP, respectant échéanciers et budgets, affirme l’entreprise.