Familiprix choisit Nuvei comme partenaire de paiement

TELUS et l’opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) FLO, ont conclu une entente pour doter les bornes de recharge FLO de la connectivité de pointe de TELUS. FLO utilisera donc les solutions du réseau dédié à l’Internet des objets (IoT) et les plateformes de connectivité de TELUS dans ses bornes de recharge publiques et commerciales de niveau 2 et ses bornes de recharge rapide en courant continu partout en Amérique du Nord.