CGI sélectionnée pour la transformation numérique d’un contrôleur aérien britannique

CGI vient d’être sélectionnée pour travailler en collaboration avec NATS, une entreprise britannique de contrôle de la circulation aérienne, pour transformer et moderniser son infrastructure numérique et faire évoluer ses services de circulation aérienne au Royaume-Uni.

D’une durée de sept ans, l’entente porte sur la mise en œuvre d’un centre de traitement des données et de services d’hébergement visant à améliorer la résilience, la souplesse et l’extensibilité de l’infrastructure numérique essentielle de NATS. CGI soutiendra notamment la transition de NATS vers un nuage hybride grâce à une approche de prestation de services agile, la société dans un communiqué. En outre, CGI fournira à NATS des services de conseil, des cadres de gestion et de meilleures pratiques pour transformer et gérer son portefeuille complexe.

« NATS est à adopter un programme de transformation technologique qui façonnera les solutions de prochaine génération pour continuer de préserver la sécurité de l’espace aérien et soutenir nos clients à l’échelle mondiale », a déclaré Tim Bullock, directeur, Gestion de la chaîne d’approvisionnement et des installations de NATS. « Nous avons confiance en l’expertise et le savoir-faire reconnu de CGI pour réaliser et soutenir l’infrastructure numérique. CGI se joindra à un écosystème de partenaires, et je suis me réjouis de notre collaboration pour de nombreuses années. »

De son côté, Neil Timms, vice-président principal, Industrie spatiale, défense et renseignement de CGI au Royaume-Uni et en Australie, a expliqué : « Nous travaillerons de concert avec NATS pour offrir des systèmes TI flexibles, évolutifs et sûrs qui seront essentiels au contrôle et à la transformation continus de cette infrastructure nationale complexe et névralgique. Nous sommes fiers d’aider NATS à se préparer à l’avenir en leur permettant d’offrir davantage de valeur à leurs clients dès maintenant. »

NATS offre des services de circulation aérienne dans 14 aéroports du Royaume-Uni et gère l’entièreté de l’espace aérien du pays à partir de deux centres de contrôle de la circulation aérienne.