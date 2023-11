Partenariat élargi entre CGI et Google pour stimuler l’innovation liée à l’utilisation responsable de l’IA générative

CGI annonce avoir signé le Code canadien de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsable des systèmes d'IA générative avancée. La société montréalaise veut ainsi renforcer son engagement envers le développement et la gestion responsable de l'intelligence artificielle (IA). Cela s’inscrit dans la promesse de CGI de respecter les normes les plus rigoureuses en matière de développement et de déploiement responsables de technologies et de solutions d'IA, y compris les innovations comme l'IA générative.