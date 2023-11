L’intelligence artificielle pour surveiller les mammifères marins

Whale Seeker, TerraSense et Transport Canada entreprennent ensemble un projet de grande envergure axé sur la préservation des baleines franches de l’Atlantique Nord en danger dans le fleuve Saint-Laurent. Les partenaires développeront ainsi un système basé sur l’intelligence artificielle fournissant des données de surveillance en temps réel sur les mammifères marins

Whale Seeker est un pionnier dans la détection de mammifères marins basée sur l’intelligence artificielle et les systèmes avancés d’imagerie aérienne. La société s’est associée aux solutions d’intelligence artificielle de pointe de TerraSense, lui permettant de fournir des données et des informations inestimables qui promettent de façonner l’avenir de la conservation marine.

Comme l’explique Whale Seeker, sa technologie a obtenu des résultats exceptionnels en identifiant un nombre de baleines 112 % supérieur aux méthodes conventionnelles. Cette avancée se traduit par une précision et une exhaustivité accrue dans l’analyse des données, ouvrant la voie à des résultats plus avisés et fiables dans le domaine de la conservation des baleines.

« Nous sommes fiers de nous associer au gouvernement du Canada et à TerraSense pour exploiter l’innovation canadienne afin de protéger les baleines noires de l’Atlantique Nord », a déclaré Antoine Gagné, Directeur de la technologie, Whale Seeker. « Cette collaboration incarne notre engagement à préserver nos océans grâce à des technologies de pointe et à la propriété intellectuelle canadienne. »

L’objectif ultime de ce projet est d’établir un système de surveillance en temps réel, offrant des informations dynamiques pour favoriser une action immédiate.

TerraSense Analytics, quant à elle, développe des solutions d’IA de pointe basées sur le traitement en périphérie qui améliorent l’efficacité opérationnelle et réduisent la charge cognitive dans le cadre de missions critiques. Elle se spécialise dans les solutions de surveillance et de renseignement (ISR) et dessert les organisations gouvernementales et les entreprises du secteur privé.