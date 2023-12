Lancement de Coveo Relevance Generative Answering

Coveo, un fournisseur montréalais de plateformes d’IA d’entreprise, lance Coveo Relevance Generative Answering, une solution basée sur l’IA qui peut générer des réponses aux requêtes complexes des utilisateurs en tirant parti des grands modèles de langage (GML).

Plus tôt cette année, Coveo avait lancé le programme de partenariat Relevance Generative Answering Design en collaboration avec des clients, notamment Informatica, Synopsys, VMware, Xero et Zoom Communications.

L’analyse de Coveo a révélé que les améliorations du succès du libre-service grâce à Coveo Relevance Generative Answering pourraient conduire à une réduction allant jusqu’à 25 % du coût global de service pour une grande entreprise technologique typique.

« Nous sommes dans une nouvelle ère, où la technologie ne consiste pas seulement à répondre aux attentes ; cela prépare le terrain pour l’avenir de l’interaction numérique », a déclaré Laurent Simoneau, président, directeur technique et fondateur de Coveo. « Nous travaillons avec des entreprises mondiales avant-gardistes sur leur stratégie d’IA depuis plus d’une décennie. C’est passionnant de faire partie du pas de géant que permet les réponses génératives et d’être témoin de la valeur commerciale exponentielle que nos clients obtiennent déjà avec notre plateforme. À mesure que de plus en plus d’entreprises déploient des réponses génératives dans leurs applications de commerce, de services, de lieu de travail et de sites Web, nous sommes impatients de générer de la valeur commerciale et d’avoir un impact sur les résultats de nos clients. »

Coveo Relevance Generative Answering peut être déployé en aussi peu que 90 minutes sur la plateforme de recherche Coveo AI. Prête pour l’entreprise, la solution est indépendante du contenu, évolutive, sécurisée, traçable et peut fournir des réponses précises et pertinentes ainsi que des résumés composites provenant de plusieurs sources de contenu internes et externes – ce qui signifie qu’elle n’est pas limitée au contenu ou base de connaissances au sein des systèmes existants, explique la société.

Relevance Generative Answering peut être utilisé sur plusieurs interfaces, depuis, par exemple des pages de recherche autonomes, des expériences intégrées au produit, des portails et communautés libre-service ou des consoles de gestion de services.