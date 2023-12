L’OACIQ lance un robot conversationnel pour répondre aux questions du public

L’OACIQ, l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, lance une agente conversationnelle alimentée par l’intelligence artificielle (IA) nommée Élise afin de répondre aux questions du public. Acheteurs, vendeurs et courtiers immobiliers pourront désormais obtenir des réponses à leurs questions en tout temps auprès de l’agente.

« Intégrer l’intelligence artificielle par le lancement d’une agente conversationnelle INFO OACIQ, permet de fournir une assistance instantanée, améliorant ainsi l’expérience globale, la littéracie immobilière des utilisateurs ainsi que la protection du public », affirme Me Nadine Lindsay, présidente et cheffe de la direction de l’OACIQ.

En quelques secondes, Élise peut répondre à une foule de questions du public, des courtiers immobiliers et des dirigeants d’agence, explique l’OACIQ. Afin d’assurer la rigueur, les réponses sont basées sur la Loi sur le courtage immobilier et ses règlements, ainsi que les textes de l’OACIQ publiés sur le site oaciq.com. Un tutoriel est disponible sur le site de l’OACIQ, permettant aux utilisateurs d’en tirer pleinement avantages et d’obtenir les réponses les plus précises possibles, en lien avec le courtage immobilier.

L’OACIQ est, grâce à cette initiative, le « premier régulateur immobilier au Canada à tirer profit de l’intelligence artificielle afin d’encore mieux protéger le public et de jouer son rôle sociétal d’éducation en matière immobilière ». L’organisme se réjouit que cette innovation permette à ses employés de consacrer plus de temps à répondre directement au public et aux courtiers immobiliers lorsque surgissent des questions découlant de situations complexes et nécessitant un contact humain.

« Les agents d’Info OACIQ ont été enthousiasmés dès le début du projet et leur contribution à titre d’ambassadeur de l’intelligence artificielle au sein de l’organisme a encore plus accentué l’engagement et le sentiment de fierté de faire partie de cette belle organisation », indique Me Sandra Barrette, directrice du centre de renseignement Info OACIQ. « Grâce à l’agente conversationnelle Élise, nos précieux ambassadeurs pourront se consacrer à encore davantage accompagner le public dans les situations plus spécifiques en lien avec le courtage immobilier. »

Le public peut questionner Élise sur le courtage immobilier tant en français qu’en anglais sur le site web de l’OACIQ.