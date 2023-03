La plateforme de Coveo pour SAP Commerce Cloud accède au rang de « SAP Endorsed App »

Coveo Solutions Inc., une société montréalaise du domaine de l’intelligence artificielle (IA) qui transforme les expériences numériques annonce que sa plateforme de recherche et de recommandations propulsée par l’IA pour SAP Commerce Cloud, Coveo AI Search and Recommendations, est désormais une application officiellement approuvée par SAP et disponible dans le SAP Store.

Les applications approuvées par SAP constituent une catégorie très sélective de solutions issues de l’écosystème des partenaires de SAP, explique Coveo dans un communiqué. Il s’agit d’une certification de premier ordre offerte sur invitation seulement. Les applications l’obtenant sont caractérisées par une sécurité accrue et font l’objet de tests approfondis afin de s’assurer qu’elles satisfont à certains critères clés.

SAP et Coveo feront donc dorénavant conjointement la promotion et la vente de la plateforme d’IA de Coveo, en conjonction avec le SAP Commerce Cloud, avec pour objectif d’aider les clients en commerce B2B et B2C à profiter de la recherche, des recommandations et de la personnalisation propulsées par l’IA, ainsi que des modèles de marchandisage autorisant les tests et l’analyse des données.

Maintenant que Coveo a terminé le processus de certification de SAP, elle compte se concentrer sur la stratégie de mise en marché, la vente et le succès de ses clients avec le lancement du programme SAP Endorsed App.

« Notre entente mondiale avec SAP, en tant que SAP Endorsed app, est d’une très grande importance pour Coveo », a déclaré Louis Têtu, Président du conseil et Chef de la direction de Coveo. « SAP est un chef de file mondial dans le commerce B2B et B2C ainsi qu’un partenaire tout indiqué pour Coveo. Notre plateforme d’IA, complète l’éventail des produits SAP Customer Experience en aidant les grandes entreprises à tirer le maximum de leur solution SAP Commerce Cloud. Nous pouvons contribuer à améliorer les expériences d’achat grâce à une découverte rapide, dynamique et efficace des produits, à des recommandations pertinentes ainsi qu’en fournissant la plateforme d’IA dont les marchandiseurs ont besoin pour maximiser leurs résultats et réduire la gestion de règles manuelles. »

Selon Coveo, sa plateforme d’IA offre plusieurs avantages, parmi eux :

L’amélioration de la découverte de produits et la conversion

L’augmentation de la valeur moyenne des commandes

La création de véritables expériences personnalisées

L’amélioration de l’expérience de marque

Des informations sur l’ensemble du parcours du client

La Stimulation de la rentabilité et de la fidélité

Des outils pour les spécialistes du marchandisage

Les utilisateurs de SAP Commerce Cloud peuvent se procurer Coveo AI Search and Recommendations dans le SAP Store, le marché électronique de SAP et de ses partenaires.