Qualtrics sera acquise par Investissements RPC et Silver Lake pour 12,5 milliards de dollars US 

Qualtrics, une société de logiciels de gestion de l’expérience utilisés par des sociétés telles Coca-Cola, Pfizer et Uber, a annoncé hier qu’elle avait conclu un accord définitif en vue de son acquisition par la société d’investissement Silver Lake et les investissements du Régime de pensions du Canada (RPC), dans un Transaction entièrement en espèces de 12,5 milliards de dollars américains.

Le géant du logiciel SAP avait acquis Qualtrics pour la première fois en 2019 et l’avait introduit en bourse en 2021, avec une valeur d’offre publique initiale (OPI) de près de 21 milliards de dollars.

Elle s’est négociée au-dessus de sa valeur d’introduction en bourse au cours de sa première année en tant qu’entreprise publique, mais a pris un coup au cours de la dernière année comme de nombreuses autres entreprises technologiques, chutant à un creux de 5 milliards de dollars, où elle est restée depuis.

Dans une lettre résumant l’année 2022, Christian Klein, PDG de SAP, a déclaré aux actionnaires que l’année « était un rappel brutal qu’aucune entreprise, aucun gouvernement ou société ne peut relever seul les plus grands défis de notre temps » et par conséquent, « un changement est nécessaire ».

Par conséquent, en janvier 2023, SAP a annoncé des plans de restructuration pour certains domaines de l’entreprise, y compris 3000 suppressions d’emplois, ainsi que son intention de vendre sa participation dans Qualtrics.

Silver Lake et Investissements RPC ont soumis une proposition le 3 mars, proposant d’acquérir 100 % des actions en circulation que Silver Lake ne possède pas déjà, y compris l’intégralité de la participation majoritaire de SAP, une transaction qui valorisait Qualtrics à 12,5 milliards de dollars.

Dans le cadre de la transaction, SAP a vendu la totalité de ses 423 millions d’actions à un prix d’achat de 18,15 USD par action, pour un total de 7,7 milliards USD.

Suite à l’acquisition, qui devrait être finalisée au second semestre 2023, Qualtrics redeviendra une société privée. Il continuera d’être dirigé par le PDG Zig Serafin et restera basé dans l’Utah et à Washington.

Klein a également déclaré que « SAP a l’intention de rester son partenaire technologique et de mise sur le marché le plus proche, en servant des clients communs et en continuant à contribuer au succès de Qualtrics », ajoutant que le nombre d’entreprises et de marques utilisant les logiciels Qualtrics est passé de 10 000 à plus de 18 000 depuis L’achat de SAP.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.