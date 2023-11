Balado Hashtag Tendances, 2 novembre 2023 — OpenAI Preparedness, Google et Anthropic, débâcle de X et faillite de WeWork

Balado Hashtag Tendances, 2 novembre 2023 — Cette semaine : OpenAI se protège contre l’IA, Google investit dans Anthropic, X aurait perdu plus de la moitié de sa valeur et WeWork en faillite.

OpenAI se protège contre l’IA

OpenAI annonçait récemment la création d’une nouvelle équipe chargée d’évaluer et d’examiner les modèles d’IA afin de se protéger contre ce qu’elle décrit comme des « risques catastrophiques ».

L’équipe, appelée Preparedness, sera dirigée par Aleksander Madry, directeur du Center for Deployable Machine Learning du MIT. Les principales responsabilités de l’équipe seront de suivre, prévoir et protéger contre les dangers des futurs systèmes d’IA, allant de leur capacité à persuader et tromper les humains (comme dans le cas d’attaques d’hameçonnage) à leurs capacités de génération de code malveillant.

Certaines des catégories de risque que Preparedness est chargée d’étudier semblent plus farfelues que d’autres. Par exemple, dans un article de blog, OpenAI répertorie les menaces « chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires » comme domaines de préoccupation majeurs en ce qui concerne les modèles d’IA.

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, est un pessimiste reconnu en matière d’IA, exprimant souvent des craintes selon lesquelles l’IA « pourrait conduire à l’extinction de l’humanité ».

L’entreprise est également disposée à étudier des domaines de risque « moins évidents » – et plus fondés – liés à l’IA. Pour coïncider avec le lancement de l’équipe Preparedness, OpenAI sollicite des idées d’études sur les risques auprès de la communauté, avec un prix de 25 000 $ et un emploi au sein de l’équipe Preparedness en jeu pour les dix meilleures soumissions.

Google investit dans Anthropic

Google a accepté d’investir jusqu’à 2 milliards de dollars dans Anthropic, la startup d’intelligence artificielle fondée par d’anciens dirigeants d’OpenAI, a confirmé CNBC. L’engagement implique une injection de fonds initiale de 500 millions de dollars et 1,5 milliard de dollars supplémentaires à investir au fil du temps, a déclaré un porte-parole d’Anthropic à CNBC.

Anthropic est le développeur de Claude 2, un robot conversationnel rival du ChatGPT d’OpenAI utilisé par des entreprises telles que Slack, Notion et Quora. La société a été fondée en 2021 et, outre Google, elle a reçu un financement de Salesforce et de Zoom et a été évaluée plus tôt cette année à 4,1 milliards de dollars.

Claude 2 a la capacité de résumer jusqu’à environ 75 000 mots, ce qui pourrait correspondre à la longueur d’un livre. Les utilisateurs peuvent saisir de grands ensembles de données et demander des résumés sous la forme d’un mémo, d’une lettre ou d’un récit. ChatGPT, en revanche, ne peut gérer qu’environ 3 000 mots.

En avril, Google a investi 300 millions de dollars dans l’entreprise, en prenant une participation de 10 %. Le même mois, Anthropic était l’une des quatre entreprises invitées à une réunion à la Maison Blanche pour discuter du développement responsable de l’IA avec la vice-présidente Kamala Harris. Alphabet, la société mère de Google, Microsoft et OpenAI étaient les trois autres.

X aurait perdu plus de la moitié de sa valeur

Un an après avoir racheté Twitter pour 44 milliards de dollars, Musk estime maintenant que la société vaut 19 milliards de dollars, soit une baisse de 55 %.

En effet, les employés de X ont reçu lundi des actions de l’entreprise d’une valeur de 19 milliards de dollars, soit 45 dollars par action, selon des documents internes consultés par The Verge. Ce prix représente une réduction de 55 % par rapport au prix d’achat initial de Musk, selon les documents, qui notent que « la juste valeur marchande par action est déterminée par le conseil d’administration sur la base d’un certain nombre de facteurs d’une manière conforme aux règles fiscales applicables ».

Depuis qu’il a repris Twitter, Musk a déclaré qu’il souhaitait modeler le plan de rémunération de l’entreprise sur celui de SpaceX, qui est également une société privée mais permet aux employés d’encaisser régulièrement une partie de leurs actions à des investisseurs extérieurs.

Jusqu’à présent, les employés de X y travaillaient sans savoir ce que valait l’entreprise depuis que Musk l’avait achetée. Ces informations sur les attributions d’actions répondent enfin à cette question, même s’il semble que la valorisation de Musk soit encore trop généreuse ; l’un de ses gros investisseurs, Fidelity, croit plutôt que X vaut 65 % de moins qu’au moment de son achat.

WeWork en faillite

WeWork prévoit déposer le bilan dès la semaine prochaine, a déclaré mardi à Reuters une source proche du dossier, alors que la société soutenue par le groupe SoftBank est aux prises avec un endettement massif et de lourdes pertes.

Les actions du fournisseur d’espaces de travail flexibles ont chuté de 32 % lors des échanges prolongés après que le Wall Street Journal eut annoncé la nouvelle pour la première fois. Elles ont chuté d’environ 96 % cette année.

La société avait une dette nette à long terme de 2,9 milliards de dollars à la fin juin et plus de 13 milliards de dollars en baux à long terme, à un moment où la hausse des coûts d’emprunt nuit au secteur de l’immobilier commercial.

Le dépôt de bilan de WeWork marquerait un renversement de fortune époustouflant pour l’entreprise qui était évaluée à 47 milliards de dollars en 2019 et un point noir pour l’investisseur SoftBank qui a perdu des milliards.

L’entreprise est dans la tourmente depuis que ses projets d’introduction en bourse en 2019 ont implosé en raison du scepticisme des investisseurs quant à son modèle commercial consistant à prendre des baux à long terme et à les louer à court terme et aux inquiétudes concernant ses lourdes pertes.

Les malheurs de WeWork ne se sont pas atténués au cours des années suivantes. Elle a finalement réussi à entrer en bourse en 2021 à une valorisation très réduite. Son principal bailleur de fonds, le conglomérat japonais SoftBank, a investi des dizaines de milliards pour soutenir la startup, mais l’entreprise a continué à perdre de l’argent.

