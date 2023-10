Balado Hashtag Tendances, 26 octobre 2023 — L’IA détecte le diabète, l’iPhone et l’IA, des CPU Nvidia et Rowe c. Google

Balado Hashtag Tendances, 26 octobre 2023 — Cette semaine : Un test vocal pour détecter le diabète, L’IA générative sur l’iPhone et l’iPad, Nvidia se lance dans les CPU et Ulku Rowe gagne son combat contre Google.

Un test vocal pour détecter le diabète

Une nouvelle étude suggère que le diabète de type 2 entraîne un changement subtil mais cohérent de la voix d’une personne. Un enregistrement vocal de 10 secondes sur un téléphone intelligent pourrait donc bientôt fournir un dépistage immédiat.

L’étude a été menée par des scientifiques de la société Klick Labs et a impliqué 267 sujets testés qui avaient déjà été diagnostiqués comme étant non diabétiques pour 192 d’entre eux et diabétiques de type 2 dans 75 cas.

Lorsque 14 caractéristiques acoustiques des 18 465 enregistrements résultants ont été analysées, il a été constaté que plusieurs de ces caractéristiques – telles que la hauteur et l’intensité – différaient de manière cohérente entre les participants diabétiques et non diabétiques.

Sur la base de cette découverte, des scientifiques ont créé un logiciel basé sur l’IA qui analyse les enregistrements vocaux ainsi que les informations sur les patients telles que l’âge, le sexe, la taille et le poids. Lorsqu’il a été testé sur des volontaires, ce programme s’est avéré précis à 89 % pour identifier les femmes diabétiques de type 2 et à 86 % pour repérer les hommes diabétiques.

À titre de comparaison, l’équipe a constaté que les tests de glycémie à jeun traditionnels étaient précis à 85 % pour les deux sexes, tandis que les tests d’hémoglobine glyquée et de tolérance au glucose par voie orale étaient précis à 91 % et 92 %, respectivement.

L’IA générative sur l’iPhone et l’iPad

Apple prévoit commencer à mettre en œuvre sa technologie d’IA générative sur l’iPhone et l’iPad au plus tôt fin de 2024, selon Jeff Pu, un analyste qui couvre la chaîne d’approvisionnement d’Apple pour la société d’investissement Haitong International Securities.

Dans une note publiée mercredi dernier, Jeff Pu a déclaré que ses contrôles de la chaîne d’approvisionnement suggèrent qu’Apple est susceptible de construire quelques centaines de serveurs d’IA en 2023, et bien davantage l’année prochaine. Il pense qu’Apple proposera une combinaison d’IA basée sur le nuage et de ce que l’on appelle « l’IA de pointe », qui implique davantage de traitement de données sur l’appareil. Il a ajouté qu’il faudra de la patience avec le déploiement de l’IA générative par Apple, alors que l’entreprise réfléchit à la manière d’utiliser et de traiter les données personnelles d’une manière qui correspond à son engagement en faveur de la confidentialité des clients.

S’il se concrétise, le délai de fin 2024 signifierait qu’Apple pourrait commencer à déployer des fonctionnalités d’IA générative à partir d’iOS 18 et d’iPadOS 18. The Information a rapporté le mois dernier qu’Apple prévoyait incorporer de grands modèles de langage dans Siri pour permettre aux utilisateurs d’automatiser des tâches complexes, une fonctionnalité qui impliquerait une intégration plus profonde avec l’application Shortcuts.

Cependant, l’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo a déclaré en août dernier que les efforts d’Apple en matière d’IA générative étaient « considérablement en retard par rapport à ceux de ses concurrents », il n’est donc pas clair si la date de fin 2024 est réaliste. Il est possible que la technologie ne soit pas prête avant 2025 et même au-delà.

Nvidia se lance dans les CPU

Nvidia domine le marché des puces informatiques d’intelligence artificielle. Mais la société s’attaque maintenant au bastion de longue date d’Intel en matière d’ordinateurs personnels.

Nvidia a ainsi discrètement commencé à concevoir des unités centrales de traitement (CPU) qui exécuteraient le système d’exploitation Windows de Microsoft et utiliseraient la technologie d’Arm Holdings, ont déclaré à Reuters deux personnes proches du dossier.

La nouvelle initiative du géant des puces d’IA fait partie des efforts de Microsoft pour aider les fabricants de puces à construire des processeurs basés sur Arm pour les PC Windows. Les plans de Microsoft visent Apple, qui a presque doublé sa part de marché au cours des trois années écoulées depuis le lancement en interne de ses propres puces basées sur Arm pour ses ordinateurs Mac, selon les données préliminaires du troisième trimestre du cabinet d’études IDC.

Par ailleurs, Advanced Micro Devices (AMD) prévoit également fabriquer des puces pour PC dotées de la technologie Arm, selon des personnes proches du dossier.

Nvidia et AMD pourraient vendre des puces pour PC dès 2025, rejoignant Qualcomm, qui fabrique des puces Arm pour ordinateurs portables depuis 2016. Lors d’un événement mardi auquel participeront des dirigeants de Microsoft, dont le vice-président de Windows et des appareils Pavan Davuluri, Qualcomm prévoit révéler plus de détails sur une puce phare conçue par une équipe d’anciens ingénieurs d’Apple.

Ulku Rowe gagne son combat contre Google

Ulku Rowe, une dirigeante de Google, est devenu la première personne à affronter Google devant les tribunaux pour discrimination sexiste depuis qu’un débrayage massif en 2018 a conduit l’entreprise à cesser de forcer ses employés à régler de telles questions en privé. Un jury de Manhattan a rendu son verdict la semaine dernière, estimant que Google avait discriminé Mme Rowe en raison de son sexe et avait exercé des représailles après qu’elle se soit opposée aux mauvais traitements.

Mme Rowe affirme que le verdict représente le point culminant d’années de résistance des Googleurs contre le comportement de leur employeur, et elle espère que ce sera un premier pas vers une plus grande équité au sein de l’entreprise.

Mme Rowe, une responsable de la technologie financière avec plus de deux décennies d’expérience, a affirmé que lorsque Google l’avait embauchée en 2017 en tant que directrice technique dans son unité infonuagique, l’entreprise lui avait attribué un niveau et un salaire inférieurs à ceux de ses collègues masculins tout aussi ou moins qualifiés, ce qui lui avait coûté des centaines de milliers de dollars et restreint ses perspectives de carrière.

Après qu’elle eut soulevé la question en interne, elle a été qualifiée d’« abrasive », exclue des réunions, écartée d’une promotion pour laquelle elle était qualifiée et finalement rétrogradée, selon ses dossiers juridiques.

Le jury a estimé que Google avait traité Mme Rowe injustement en raison de son sexe et avait exercé des représailles contre elle après qu’elle se soit plainte. Il a cependant rejeté l’affirmation de Mme Rowe selon laquelle Google avait violé le droit du travail de l’État de New York en la rémunérant moins que deux collègues masculins de niveau supérieur qui effectuaient un travail similaire. Le tribunal a ordonné à Google de verser à Mme Rowe 150 000 dollars pour détresse émotionnelle et 1 million de dollars de dommages-intérêts punitifs.

