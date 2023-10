Le public invité au Forum sur l’encadrement de l’Intelligence artificielle

C’est la semaine prochaine, le 2 novembre, que se tiendra à Montréal le Forum public sur l’encadrement de l’intelligence artificielle (IA) au Québec. Organisé par le Conseil de l’innovation du Québec (CIQ), le Forum s’inscrit dans la grande réflexion sur le développement éthique et responsable de l’IA. Il vise à susciter l’engagement et l’échange d’idées entre experts et le public en général et de discuter des orientations préliminaires qui émergent de cette démarche.

Il s’agit d’un Forum public et gratuit qui est ouvert à toutes les personnes intéressées par le développement de l’encadrement de l’IA au Québec.

On se souviendra qu’en avril dernier, le CIQ s’est vu décerner par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE) le mandat de diriger une réflexion collective non partisane, transparente et inclusive sur l’encadrement de l’intelligence artificielle au Québec. C’est ainsi que plus de 200 experts se sont penchés sur six thématiques particulières et ont participé à 25 rencontres et ateliers de réflexion. La démarche débouchera sur des recommandations que le CIQ déposera au gouvernement. Le rapport sera rendu public au même moment.

Le Forum se veut une occasion de partager l’avancement des travaux et des orientations préliminaires des recommandations pour encadrer l’IA, ainsi que de les valider et de les enrichir grâce à l’apport du public et d’experts. Cette étape permettra en outre d’identifier les angles morts et de bonifier les orientations préliminaires.

Les experts consultés dans le cadre de la réflexion collective se sont penchés sur six thèmes particuliers couvrant un large spectre.

Le cadre de gouvernance de l’intelligence artificielle. Le cadre des investissements publics en IA dans le secteur de la recherche et dans le secteur privé. Le cadre de l’utilisation de l’IA par l’État. Les impacts de l’IA sur le travail et de marché de l’emploi québécois. Les impacts sociétaux de l’IA : démocratie, environnement et arts et culture. Le rôle du Québec dans l’encadrement international de l’IA et comme chef de file du développement et du déploiement responsable de l’IA.

On assister au forum en mode virtuel et s’inscrivant sur le site https://ia-forum-public-virtuel.eventbrite.ca.