Balado Hashtag Tendances, 5 octobre 2023 — Loi 29, collaboration Ive – Altman, Apple et la F1, Amazon et la FTC

Balado Hashtag Tendances, 5 octobre 2023 — Cette semaine : Adoption de la loi 29 contre l’obsolescence programmée, Jony Ive as Sam Altman préparent un nouvel appareil d’intelligence artificielle, Apple se lance dans la Formule 1 et Amazon dans la mire de la FTC.

Adoption de la loi 29 contre l’obsolescence programmée

On apprenait cette semaine l’adoption, à l’Assemblée nationale, du projet de loi no 29, la Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens. Son objectif est d’élargir les droits des Québécois à des biens plus durables et plus réparables.

Il sera donc dorénavant interdit de faire le commerce de biens dont l’obsolescence est programmée, c’est-à-dire dont la durée normale de fonctionnement a été délibérément limitée. Également, une mesure anticitron pour les automobiles entrera en vigueur afin de protéger les consommateurs contre les « automobiles gravement défectueuses ». Le citoyen aux prises avec une automobile récente à problèmes pourra ainsi facilement demander l’annulation du contrat ou une diminution du prix payé.

D’autres mesures, visant entre autres à renforcer le droit des Québécois à la réparation et à instaurer une garantie de bon fonctionnement applicable à plusieurs biens neufs, ont aussi été adoptées. Elles prendront force de façon graduelle au cours des trois prochaines années.

Finalement, l’adoption du projet de loi permet la mise en place de normes pour l’établissement d’un chargeur universel.

Jony Ive as Sam Altman préparent un nouvel appareil d’intelligence artificielle

L’ancien directeur de la conception d’Apple, Jony Ive, serait en discussion avec OpenAI pour construire « l’iPhone de l’intelligence artificielle », avec l’aide de plus d’un milliard de dollars de financement du PDG de Softbank, Masayoshi Son. Selon un nouveau rapport du Financial Times, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, envisage d’utiliser la société de conception LoveFrom de Jony Ive pour développer le premier appareil grand public d’OpenAI, le duo ayant discuté de ce à quoi ressemblerait un tel produit lors de séances de brainstorming au studio de Jony Ive à San Francisco. La nouvelle de l’entreprise a été rapportée pour la première fois par The Information mardi dernier.

Selon trois personnes proches du projet, les partenaires visent à créer un appareil offrant une « expérience utilisateur plus naturelle et intuitive » pour interagir avec l’intelligence artificielle. Le duo s’est inspiré de la façon dont la technologie d’écran tactile de l’iPhone d’origine a contribué à révolutionner notre interaction avec l’Internet mobile. Masayoshi Son offre un financement pour cet effort et aurait fait pression pour que la société de conception de puces Arm (dans laquelle il détient une participation de 90 %) joue un rôle central.

Alors que Jony Ive a joué un rôle central dans la création du premier iPhone, l’ancien concepteur d’Apple a déjà exprimé ses inquiétudes concernant les téléphones intelligents provoquant un comportement compulsif. Dans une interview accordée au Financial Times en 2018, il a déclaré qu’Apple avait la « responsabilité morale » d’atténuer la nature addictive de sa technologie, et que les entreprises technologiques devraient essayer de prédire autant de conséquences imprévues que possible lors de la conception de nouveaux produits.

Apple se lance dans la Formule 1

Selon un article paru dans le dernier numéro du magazine Business F1, Apple envisage la Formule 1 comme son prochain grand investissement sportif. La société envisagerait une offre d’une valeur d’environ 2 milliards de dollars par an, qui ferait à terme d’Apple le détenteur exclusif des droits de diffusion en continu des courses de Formule 1.

La valeur de l’accord avec Apple serait environ le double de ce que la ligue de Formule 1 obtient actuellement de ses droits de télévision mondiaux. Le magazine affirme que l’intérêt d’Apple pour la Formule 1 s’est accru suite au succès du MLS Season Pass.

Même si l’accord hypothétique était conclu, Apple ne serait pas en mesure d’obtenir les droits mondiaux pendant un certain temps en raison des contrats existants avec divers diffuseurs du monde entier.

Le magazine suggère qu’Apple accepterait un contrat qui inclurait de plus en plus de territoires à mesure que les droits deviendraient disponibles sur ces marchés. Pour référence, les droits américains sont actuellement liés à ESPN jusqu’en 2025, date à laquelle l’accord Apple-F1 commencerait probablement. Apple envisagerait de signer un accord de sept ans, les droits mondiaux devenant disponibles environ cinq ans plus tard (les accords médias actuels de la F1 expirent au plus tard en 2029).

Selon certaines rumeurs, la société envisagerait également de nombreux accords avec diverses ligues sportives, notamment la NBA, la Premier League anglaise, la NFL Sunday Ticket et d’autres. À ce jour, la société a décroché le MLS Season Pass et le MLB Friday Night Baseball.

Amazon dans la mire de la FTC

Amazon aurait déployé un algorithme secret pour évaluer jusqu’où il pourrait augmenter ses prix avant que ses concurrents ne cessent d’augmenter les leurs également, selon un nouveau rapport du Wall Street Journal publié mardi.

L’existence de l’algorithme, baptisé Projet Nessie, a été révélée pour la première fois le mois dernier dans une plainte déposée par la Federal Trade Commission accusant le géant du commerce électronique de violer la loi antitrust américaine. La plainte publique de la FTC faisait allusion au projet Nessie, mais la section était fortement expurgée. Selon le Journal, Nessie gonflerait les prix et surveillerait si d’autres détaillants, comme Target, emboîteraient le pas. Si les détaillants concurrents maintenaient le prix le plus bas, l’algorithme ramènerait automatiquement celui d’Amazon à son prix normal.

Nessie aurait aidé Amazon à augmenter ses bénéfices en augmentant artificiellement ses prix dans différentes catégories d’achats jusqu’à ce que l’entreprise cesse de l’utiliser en 2019.

Le projet Nessie n’est que l’une des nombreuses façons par lesquelles la FTC accuse Amazon de maintenir illégalement sa domination sur le marché du commerce électronique. Dans la plainte déposée par l’agence en septembre, l’entreprise est accusée d’utiliser diverses méthodes pour dissuader les vendeurs de proposer des produits à un prix inférieur sur les plateformes concurrentes.

