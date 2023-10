Cofomo acquiert Agilia Solutions

Cofomo, une société montréalaise de services-conseils en technologies de l’information (TI) et transformation numérique, vient de conclure une entente pour l’acquisition d’Agilia Solutions, une entreprise de services-conseils en développement de solutions numériques, de Montréal également. L’entreprise est spécialisée en conseil stratégique, en architecture, en gestion de projet, en agilité et en opérations de développement dans de nombreux secteurs dont ceux de la finance, de l’énergie et du transport.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Agilia Solutions au sein de l’équipe. Nos valeurs communes et notre approche centrée sur l’expérience client, les relations durables et l’innovation font que cette entente s’inscrit naturellement dans notre vision de transformation et de croissance, souligne Régis Desjardins, président de Cofomo. « L’équipe d’Agilia Solutions, reconnue pour son niveau d’excellence en gestion de projet, architecture et développement Agile vient renforcer notre offre de services en gestion de programmes et projets numériques d’envergure. »

« Se joindre à Cofomo, c’est se donner le moyen de nos ambitions », ont renchéri André Ferland, Richard Guimond, Alain Dagenais et Patrick Dontigny, les fondateurs et associés d’Agilia Solutions. « Nous ajoutons des compétences de façon à appuyer nos clients avec plus de profondeur dans un service complet, transversal et clé en main. »

Établie en 1995, Cofomo a figuré quatre fois sur la liste des sociétés les mieux gérées au Canada de Deloitte. Son équipe de 3 000 professionnels fournit ses services à de grandes entreprises et organisations des secteurs privé et public. En mai 2021, Cofomo se joignait à Novacap dans le but d’accélérer son objectif de croissance dans le secteur des TI.