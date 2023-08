Des plans de dépenses massives en R&D pour VMware sont en place une fois l’acquisition approuvée

Alors que l’acquisition impressionnante de VMware par Broadcom pour 60 milliards de dollars est sur le point de devenir un accord conclu, les détails sur ce qui se passera lorsque toutes les approbations seront obtenues commencent à faire surface.

À en juger par les commentaires faits mardi par le PDG de Broadcom, Hok Tan, dans un message enregistré présenté lors de la conférence des partenaires et des utilisateurs VMware Explore 2023 à Las Vegas, il n’est certainement pas prévu de réduire les coûts.

« Je l’ai déjà dit, et cela vaut la peine de le répéter : la combinaison proposée de Broadcom et VMware est favorable à la concurrence et apportera une grande valeur », a-t-il déclaré. « Cela fera progresser la vision des charges de travail exécutées dans un environnement multi nuages. »

« Nos clients et partenaires auront accès à une plateforme multi nuages stable, en croissance et puissante, soutenue par une sécurité de classe mondiale, leur permettant d’accélérer l’innovation pour toutes leurs applications. »

« Et une fois cette transaction finalisée, nous nous concentrerons sur l’investissement dans les produits et services VMware. En fait, Broadcom investira immédiatement 2 milliards de dollars supplémentaires par an pour mieux libérer la valeur client. Désormais, la moitié de cet investissement sera concentré sur la R&D. »

Hok Tan, qui s’est dit confiant que l’acquisition, qui est à un « stade avancé d’examen réglementaire », sera approuvée, a ajouté que « l’autre moitié [de l’investissement] se concentrera sur l’aide à l’accélération du déploiement des solutions VMware via les services professionnels de VMware et de ses partenaires. Broadcom investira dans le développement de l’écosystème de partenaires de VMware, pour les aider à développer leurs propres activités et à mieux soutenir [leurs] clients communs ».

Au même moment, The Register rapportait hier que le président de VMware, Sumit Dhawan, a déclaré que les fonds seraient utilisés pour « simplifier et étendre sa plate-forme, faciliter les mises à niveau et encourager les utilisateurs à adopter davantage sa gamme de produits ». VMware reconnaît que ses produits peuvent être complexes, ce qui dissuade leur adoption et leurs mises à niveau. « C’est donc le problème que nous voulons résoudre en augmentant les investissements. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.