L’acquisition de VMware par Broadcom est désormais officielle, et GlobalData émet un avertissement

Le temps qu’il a fallu pour que l’achat de VMware par Broadcom pour 69 milliards de dollars soit finalement approuvé a potentiellement affecté la position et la valeur de l’action de VMware dans le secteur de la cybersécurité, selon la société de données et d’analyse GlobalData.

Dans un communiqué publié cette semaine à la suite de l’annonce selon laquelle la Chine avait donné son feu vert à l’achat de mai 2022 – le dernier obstacle d’un processus d’approbation extrêmement long – il a noté que même si les atouts du portefeuille de cybersécurité de Broadcom et de VMware en matière de sécurité des réseaux, des points de terminaison et du nuage s’alignent, il a encore des inquiétudes.

Rajesh Muru, analyste technologique principal chez GlobalData, a déclaré : « VMware est un acteur établi doté d’une base et d’une stratégie solides, et cela s’étend à l’ensemble de son portefeuille de cybersécurité. Même si la Chine a approuvé l’accord avec des conditions restrictives, l’acquisition après la clôture continuera de créer de l’incertitude pour ses clients en matière de cybersécurité, en particulier pour les contrats de cybersécurité plus importants, dans un marché déjà extrêmement concurrentiel. »

Il a ajouté que dans un marché qui devrait atteindre plus de 282 milliards de dollars d’ici 2027 et qui sera « alimenté par une surveillance de la sécurité de bout en bout pour les environnements en nuage clients distribués dans des paramètres de confiance zéro, couplée à une surveillance des données d’observabilité, la concurrence est agressive avec des entreprises comme Cisco, Palo Alto Networks et Zscaler. Si Broadcom n’y prend pas garde, l’impact potentiel sur la valeur de la marque VMware pourrait être élevé à court terme en raison de l’incertitude des clients, et cela pourrait inclure la consolidation du portefeuille de son activité de cybersécurité ».

Le communiqué ajoute que même si le chiffre d’affaires total de VMware pour le deuxième trimestre de l’exercice 2024 était de 3,41 milliards de dollars, soit une augmentation de 2 % par rapport à l’exercice 2023, le retard dans la clôture de la transaction a eu un impact sur la valeur de l’action de VMware.

Il s’agit de l’effet inverse de celui sur les actions Broadcom, qui s’élevaient il y a une semaine à 957,52 dollars, potentiellement influencé par l’orientation de Broadcom en matière d’intelligence artificielle (IA) en relation avec son activité de puces semi-conductrices, a-t-il déclaré.

Dans un communiqué publié mercredi, Broadcom a déclaré qu’avec la finalisation de l’acquisition, les actions ordinaires de VMware cesseraient désormais d’être négociées à la Bourse de New York (NYSE).

Hock Tan, président et directeur général de Broadcom, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir VMware au sein de Broadcom et de réunir nos équipes axées sur l’ingénierie et l’innovation alors que nous franchissons une nouvelle étape importante dans la construction du leader mondial des technologies d’infrastructure. »

« En mettant l’accent sur la réussite de nos clients, nous sommes ensemble bien placés pour permettre aux entreprises mondiales d’adopter des environnements infonuagiques privés et hybrides, les rendant ainsi plus sécurisés et plus résilients. Broadcom investit depuis longtemps dans les entreprises que nous acquérons pour stimuler une croissance durable, et cela continuera avec VMware au profit des parties prenantes que nous servons. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.