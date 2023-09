Levio se porte acquéreur de SOLJIT et élargit ainsi son offre de services

Levio, une firme montréalaise de services-conseils en affaires et technologies, annonce l’acquisition de SOLJIT, une équipe d’experts Salesforce, une plateforme de gestion des relations clients (GRC), et partenaire et distributeur de la solution de signature électronique OneSpan.

Par cette acquisition Levio entend élargir ses capacités en GRC et bonifier sa gamme de services dans le domaine de la Martech. Selon la société, « l’acquisition créera une puissante synergie permettant de fournir des solutions technologiques de bout en bout qui aideront les entreprises à réussir. Les clients actuels et futurs des deux entreprises profiteront de cette alliance en obtenant l’accès à un plus vaste éventail de services et de conseils en technologie ».

« Cette acquisition hautement stratégique pour Levio ouvre la porte à de nouvelles relations avec Salesforce », explique François Dion, président et fondateur de Levio dans un communiqué. « L’équipe de SOLJIT forme une base solide pour accélérer la croissance de Levio en Amérique du Nord en bonifiant son offre de transformation numérique. Levio tient en haute estime SOLJIT et ses équipes, sa direction, sa clientèle, son expérience et son offre de produits. Nous sommes heureux d’intégrer l’ensemble de l’équipe de direction, du personnel et des fournisseurs de SOLJIT pour continuer à bâtir une entreprise de services-conseils de premier plan en affaires et technologies. »

SOLJIT jouit d’une solide réputation dans la mise en œuvre de la plateforme de GRC de Salesforce. Elle a, en outre, atteint le niveau de partenaire le plus élevé de Salesforce, réservé aux organisations qui font preuve d’un service à la clientèle et d’un sens de l’innovation exceptionnels.

Levio prévoit accélérer la croissance de SOLJIT en développant les créneaux institutionnels et commerciaux, en visant les nouveaux marchés verticaux et en continuant d’élargir sa portée géographique.

Récipiendaire de nombreuses distinctions, Levio compte près de 2 000 conseillers dans 12 bureaux situés au Canada, aux États-Unis, au Maroc, en Inde et en France.