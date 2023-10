Syntax Systems acquiert Solutions Beyond Technologies

Syntax Systems, un fournisseur de solutions et services technologiques d’implantation et de gestion d’applications infonuagiques, vient d’annoncer son intention d’acquérir l’entreprise montréalaise Solutions Beyond Technologies et ses filiales.

Beyond est une firme de services professionnels spécialisée dans l’intégration de solutions SAP et l’optimisation de la performance d’affaires, qui exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France, au Maroc et en Afrique du Sud.

L’entreprise fusionnée bénéficiera d’une équipe de plus de 2 800 experts au service de plus de 900 clients dans le marché des moyennes et grandes entreprises à l’échelle internationale, avec 26 sites d’activité situés dans les Amériques, en Europe, en Afrique et en Asie.

« Solutions Beyond Technologies jouit d’une réputation inégalée pour l’excellence de ses services professionnels et la maîtrise de l’écosystème SAP », déclare Christian Primeau, PDG mondial de Syntax dans un communiqué. « Beyond possède une culture entrepreneuriale qui attire les meilleurs experts en technologie, passionnés par ce qu’ils font et dévoués à fournir des résultats exceptionnels pour leurs clients. La compatibilité culturelle est au cœur de toutes les acquisitions de Syntax. Nous sommes emballés que Syntax et Beyond partagent cette mentalité axée sur les gens et les clients, et nous sommes ravis de réunir le talent et l’énergie de ces équipes pour servir nos clients »

« Syntax fournit des solutions et des services technologiques complets depuis 50 ans, » a pour sa part déclaré Luc Dubois, associé et chef de la direction de Solutions Beyond Technologies. « Le portefeuille d’applications d’entreprise, de plateformes infonuagiques, de pratiques technologiques et de spécialisation d’industrie est le complément idéal à l’expertise de Beyond en matière d’intégration de solutions SAP et de transformation d’entreprises. Nous sommes ravis de nous joindre à l’équipe de talents de Syntax et nous sommes très optimistes quant à la façon dont cette nouvelle offre profitera à nos clients et nous permettra de leur offrir une valeur accrue. »