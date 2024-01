De nombreux partenaires VMware stupéfaits à la réception d’un « avis de résiliation » de Broadcom

Un « avis de résiliation » envoyé aux partenaires de distribution VMware par Broadcom le 22 décembre, alors qu’ils se préparaient à quitter le bureau pour les vacances, n’a pas permis à beaucoup de personnes de ressentir la chaleur de la saison, a déclaré Jason Van der Schyff, le directeur opérationnel du fournisseur d’infrastructure infonuagique privé Softiron.

L’avis électronique auquel M. Van der Schyff fait référence, dont une copie a été obtenue cette semaine par Channel Daily News, commence par déclarer que « depuis plus de deux ans, VMware a présenté son plan de transition d’un modèle commercial perpétuel à un modèle commercial basé sur l’abonnement. Ceci est cohérent avec la tendance générale du marché vers des modèles d’exploitation infonuagique et a été renforcé avec le lancement et l’évolution du programme Partner Connect de VMware. »

« Le 11 décembre 2023, VMware by Broadcom a annoncé son modèle de licence simplifié et son portefeuille de solutions. Broadcom et VMware sont motivés par la technologie et l’innovation et partagent une passion et un engagement communs pour la rentabilité et le succès des partenaires. Vous êtes désormais bien placé pour saisir des opportunités de croissance substantielles en fournissant une infrastructure infonuagique avancée et innovante et des services associés là où vos clients en ont besoin. »

La grande nouvelle, qui a pris la forme d’un avis de résiliation, se trouve dans le paragraphe suivant, qui indiquait que Broadcom « ferait la transition » de tous les programmes partenaires de VMware vers le « programme de partenariat primé Broadcom Advantage sur invitation uniquement, à compter de 5 février 2024 ».

« À compter d’aujourd’hui, nous annonçons également des modifications apportées aux programmes partenaires de VMware qui existeront jusqu’au 4 février 2024. Veuillez vous référer aux modifications opérationnelles du programme partenaire VMware sur la page d’informations essentielles sur les partenaires VMware by Broadcom. »

« De plus, à compter d’aujourd’hui, tous les programmes VMware Partner Incentive prendront fin au plus tard le 4 février 2024. »

L’aspect sur invitation uniquement du programme signifie que les invitations à rejoindre devraient commencer à être émises ce mois-ci, et le calendrier variera selon le type de partenaire et la voie d’accès au marché, indique l’avis.

Les invitations « seront envoyées aux contacts principaux et alternatifs identifiés par le partenaire dans les dossiers de VMware. Profitez de cette opportunité pour vous assurer que les informations de contact de votre entreprise sont correctes dans la section “Mon entreprise” de la page d’accueil du portail Partner Connect ».

Jason Van der Schyff a rétorqué que « le monde de la distribution a vu Broadcom démonter CA et Symantec, limitant encore davantage les SKU disponibles sur lesquels réaliser un profit. Apparemment, indépendamment des promesses de Broadcom, ils font exactement la même chose avec VMware ».

« Au début de l’histoire, nous avons entendu dire que Broadcom avait essentiellement trouvé comment financer l’acquisition de plus de 60 milliards de dollars américains avec les revenus de VMware provenant des 10 % de ses clients les plus importants. Donc, si le but ici est d’obtenir autant de revenus dans les plus brefs délais possible, d’éviscérer la clientèle de VMware et de passer à autre chose, ils n’ont tout simplement pas besoin de ce canal de distribution. Je pense que c’est exactement ce que nous voyons. »

Ce ne sont pas seulement de nombreux partenaires VMware qui s’interrogent ou s’inquiètent des prochaines étapes, mais également les organisations d’utilisateurs.

Andrew Moloney, directeur de la stratégie de Softiron, a écrit dans un article de blog publié le 27 novembre, cinq jours après la clôture officielle de l’accord, « avec l’acquisition de Broadcom désormais finalisée et les licenciements et restructurations de grande envergure qui commencent à se produire, un autre point d’inflexion a été créé ».

Il s’agit, a-t-il soutenu, d’un point d’inflexion qui « amène de nombreux responsables informatiques à réévaluer leurs options stratégiques et à tracer la bonne voie pour l’avenir – une voie qui peut ou non inclure VMware. J’ai l’occasion de parler à de nombreux analystes du secteur dans mon rôle et ils me disent tous la même chose : tout le monde recherche une alternative crédible à VMware à l’heure où approche la date de renouvellement de licence.

« Et pour ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas migrer toutes leurs charges de travail vers le nuage public, leurs options sont très limitées. »

Andrew Moloney a ajouté que quiconque aurait « du mal à trouver un client VMware satisfait du coût de sa licence logicielle VMware. Et avec une acquisition d’environ 61 milliards de dollars à payer et des promesses de bénéfices importants faites aux investisseurs dans un marché déjà saturé, les clients de VMware sont de plus en plus inquiets du fait que ces factures de licences ne soient qu’à sens unique après l’acquisition alors que la direction de Broadcom exerce son autorité.

L’article original (en anglais) est disponible sur Channel Daily News, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.