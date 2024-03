Un duo montréalais lance une plateforme gratuite de formation en cybersécurité.

Deux amis d’enfance, tous deux entrepreneurs basés à Montréal, ont lancé aujourd’hui Cyber101, une plateforme qui offre aux organisations la possibilité de former gratuitement leurs employés aux meilleures pratiques en matière de cybersécurité, en anglais et en français. Il s’agit du projet de Benjamin Beauregard, directeur général (CEO) de l’agence de production vidéo divisionX, et de Guillaume Belanger, président d’Exosource, une société de services informatiques.

Grâce à Cyber101, selon un communiqué, « les entreprises et les particuliers peuvent améliorer immédiatement leur posture en cybersécurité en moins d’une heure”. En suivant le cours, les organisations peuvent, selon les deux entrepreneurs :

Réduire les risques de fraude, de violation de données et de perturbations

Répondre aux exigences des assureurs et des lois sur la protection de la vie privée

Améliorer les compétences technologiques des employés

Démontrer un engagement sérieux envers la cybersécurité auprès des clients et du personnel

Le communiqué ajoute que Statistique Canada estime que la proportion de Canadiens victimes d’incidents de cybersécurité est passée de 58 % en 2020 à 70 % en 2022. Les incidents les plus fréquemment signalés sont la réception de courriels non sollicités et de contenus frauduleux.

« Lorsque j’enseignais à l’Institut exécutif de McGill, la cybersécurité s’est constamment imposée comme un enjeu crucial », a déclaré M. Beauregard. « Guillaume et moi avons créé cette plateforme parce que nous croyons que l’éducation est la clé pour contrer efficacement les cybermenaces. »

Belanger a déclaré que la plateforme Cyber101 fournit “des outils essentiels pour vous aider à rester à l’abri des menaces dans un environnement de plus en plus hostile”.

Ces outils sont regroupés dans neuf mini-modules prenant, selon le site, “cinq minutes ou moins” et une fois terminés, quiconque répond avec succès à une série de questions basées sur chaque module recevra ce que l’entreprise appelle “un certificat d’achèvement personnalisé”.

Le site web de Cyber101 souligne que « des millions d’entreprises et de particuliers sont victimes de cybercriminalité chaque année et les conséquences peuvent être catastrophiques (vol d’identité, violation de données confidentielles, extorsion…). La sensibilisation à la cybersécurité est devenue une nécessité absolue pour les particuliers et les entreprises. Pourtant, un contenu de qualité reste hors de portée pour la plupart. Nous avons décidé de produire une formation de qualité et de l’offrir gratuitement. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Kevin Plourde.