OSF Digital lance une plate-forme de productivité basée sur l’IA pour soutenir les développeurs Salesforce

OSF Digital, une société de Québec qui offre des services de transformation numérique aux entreprises du monde entier, lance AllAi, une plateforme de productivité en instance de brevet construite sur OpenAI. En plus de la génération de code, AllAi fournit une assistance complète aux développeurs utilisant Salesforce. La plateforme offre une suite de fonctionnalités pour les aider dans les tâches et les processus au sein de Salesforce.

À l’interne, OSF Digital utilise AllAi depuis plus de deux ans comme outil de productivité. La société offre désormais son outil aux clients du monde entier en tant que plate-forme de productivité basée sur l’IA qui « accélère le développement de logiciels, simplifie les processus DevOps et offre une assistance aux utilisateurs via le langage naturel », explique l’entreprise dans un communiqué. Parmi les capacités d’AllAi, on compte la saisie semi-automatique du code, les explications du code, les tests unitaires, la correction des bogues et la révision du code de manière humaine.

« OSF Digital a développé la plateforme AllAi Productivity pour réaliser plus rapidement des projets de meilleure qualité tout en garantissant la sécurité des données et en réduisant les risques pour nos clients », a précisé Gerard Szatvanyi, PDG d’OSF Digital. « Grâce à une suite d’outils d’IA, AllAi améliore les capacités humaines, permettant aux développeurs d’augmenter leur efficacité et d’accélérer la mise sur le marché. En consacrant plus de temps à la construction et moins de temps à la réparation, les clients peuvent obtenir une rentabilisation plus rapide et un coût total de possession inférieur. OSF Digital est à la pointe du développement de l’IA depuis 2018. Nous améliorons et faisons progresser continuellement notre plateforme pour garder une longueur d’avance. Nous sommes ravis de présenter AllAi sur le marché pour les entreprises de divers secteurs. »

Selon des recherches internes dévoilées par la société, les développeurs OSF utilisant AllAi :