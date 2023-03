Balado Hashtag Tendances! édition weekend, 3 mars 2023 — Une entrevue avec Guillaume Néron de Kyndryl

Balado Hashtag Tendances! étition weekend, 3 mars 2023 — Aujourd’hui, je m’entretiens avec Guillaume Néron, Gestionnaire de pratique Sécurité et Résilience – Canada chez Kyndryl. Il nous parlera de cybersécurité mais, surtout, de résilience, son cheval de bataille.



Guillaume Néron est gestionnaire de pratique sécurité et résilience Canada chez Kyndryl, une jeune société qui, néanmoins, est forte d’un riche passé. Issue d’IBM qui, en 2021, a individualisé ses activités de services gérés et de prestation de services, Kyndryl est maintenant une entreprise distincte qui bénéficie de toute l’expérience et l’expertise d’IBM.

À la tête des pratiques de sécurité et de résilience, M. Néron nous explique comment l’une ne va pas sans l’autre. Il ne faut pas seulement détecter et prévenir les incidents de cybersécurité mais il est tout aussi important d’être en mesure de se relever d’une attaque, et c’est ce qu’est la résilience.

La pratique de résilience de Kyndryl s’inscrit dans la continuité de celle d’IBM, l’une des plus anciennes de la société, en place depuis une soixantaine d’années. Et bien que la société mère avait conservé sa pratique de sécurité, il a rapidement été convenu que Kyndryl devait également en avoir une. La pratique de sécurité de Kyndryl est donc toute récente, un autre testament du statut unique de l’entreprise.

Néron insiste sur l’importance de la résilience, une pratique qui existe depuis longtemps. Associée jadis à des catastrophes naturelles ou des pannes majeures, les cyberattaques ont aujourd’hui changé la donne et la résilience est aujourd’hui plus importante que jamais.

Dans le contexte omniprésent du rançongiciel, les solutions de résilience doivent aujourd’hui tenir compte des spécificités de ce genre d’attaques. En effet, les techniques « classiques » de relève sont susceptibles d’être elles-mêmes victimes des attaques de rançongiciel. Il est donc important de moderniser les mécanismes de relève afin de les protéger contre ces attaques, par exemple au moyen de copies de relève isolées et hors-ligne.

Finalement, M. Néron nous décrit sommairement les différents services qui sont disponibles pour aider les clients de Kyndryl à atteindre un niveau de résilience suffisant avant d’y aller de ses suggestions aux dirigeants d’entreprises pour rendre ces dernières plus résilientes.

