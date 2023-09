Balado Hashtag Tendances, 28 septembre 2023 — Alexa et l’IA, Amazon et Anthropic, la capitalisation d’OpenAI et Microsoft passe au nucléaire

Balado Hashtag Tendances, 28 septembre 2023 — Cette semaine : Une nouvelle Alexa propulsée par l’IA, Amazon investit des milliards dans Anthropic, OpenAI veut augmenter sa capitalisation et Microsoft passe à l’énergie nucléaire.

Une nouvelle Alexa propulsée par l’IA

Amazon a dévoilé la semaine dernière un tout nouvel assistant vocal Alexa alimenté par son nouveau grand modèle de langage. Selon Dave Limp, vice-président directeur des appareils et services d’Amazon, cette nouvelle Alexa peut comprendre les phrases conversationnelles et répondre de manière appropriée, interpréter le contexte plus efficacement et répondre à plusieurs demandes à partir d’une seule commande.

Dans une interview avec The Verge, Dave Limp a expliqué que le nouveau Alexa LLM « est un véritable grand modèle de langage généralisé qui est hautement optimisé pour le cas d’utilisation d’Alexa ; ce n’est pas ce que vous trouvez avec Bard ou ChatGPT ou l’une de ces choses ».

La société déploiera lentement la nouvelle Alexa grâce à un programme de prévisualisation « dans les mois à venir » – et uniquement aux États-Unis. De toute évidence, des leçons ont été tirées des faux pas de Microsoft et Google, et Amazon agit avec prudence.

Sans grande surprise, cette Alexa surpuissante n’est pas toujours gratuite. Dave Limp a déclaré que même si Alexa, telle qu’elle est aujourd’hui, restera gratuite, « l’idée d’un assistant surhumain capable de surcharger votre maison intelligente, et plus encore et d’effectuer des tâches complexes en votre nom, pourrait fournir suffisamment d’utilité pour que nous finissions éventuellement par facturer quelque chose ».

Amazon investit des milliards dans Anthropic

Amazon aurait accepté d’investir jusqu’à 4 milliards de dollars américains dans la startup d’IA Anthropic, ont indiqué les deux sociétés, alors que la société de commerce électronique intensifie sa rivalité avec Microsoft, Meta, Google et Nvidia dans un secteur en croissance rapide.

Le géant du commerce électronique a annoncé qu’il investirait initialement 1,25 milliard de dollars pour une participation minoritaire dans Anthropic, qui, comme Bard de Google et OpenAI, soutenu par Microsoft, exploite également un robot conversationnel d’analyse de texte alimenté par l’IA. Dans le cadre de l’accord, Amazon a déclaré avoir la possibilité d’augmenter son investissement dans Anthropic jusqu’à un total de 4 milliards de dollars.

TechCrunch avait rapporté en exclusivité plus tôt cette année qu’Anthropic, qui compte également Google comme investisseur, prévoyait lever jusqu’à 5 milliards de dollars au cours des deux prochaines années. Anthropic, qui a lancé plus tôt ce mois-ci son premier plan d’abonnement premium destiné aux consommateurs de son robot Claude 2, prévoit construire un « modèle frontière » – provisoirement appelé « Claude-Next » – qui serait 10 fois plus performant que l’IA la plus puissante d’aujourd’hui, selon une présentation aux investisseurs dont TechCrunch a obtenu copie plus tôt cette année.

Dans le cadre de l’accord d’investissement, Anthropic utilisera le géant de l’infonuagique AWS d’Amazon comme principal fournisseur infonuagique pour les charges de travail critiques, y compris la recherche sur la sécurité et le développement de futurs modèles de fondation, a indiqué Amazon. Anthropic utilisera également les puces AWS Trainium et Inferentia pour créer, former et déployer ses futurs modèles de base.

OpenAI veut augmenter sa capitalisation

TechCrunch rapporte qu’OpenAI, la société derrière ChatGPT, serait en pourparlers pour éventuellement vendre des actions, ce qui ferait passer la valorisation de l’entreprise de 29 milliards de dollars à entre 80 et 90 milliards de dollars – américains, bien sûr, selon un rapport du Wall Street Journal citant des personnes proches des négociations.

Les employés seraient autorisés à vendre leurs actions existantes plutôt que l’entreprise en émette de nouvelles, a par ailleurs déclaré le Wall Street Journal.

En avril dernier, OpenAI avait levé un peu plus de 300 millions de dollars de financement auprès de bailleurs de fonds tels que Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive et K2 Global, pour une valorisation de 29 milliards de dollars. Cela s’ajoute à un investissement important de Microsoft annoncé plus tôt cette année et clôturé en janvier. Le montant de l’investissement de Microsoft était estimé à environ 10 milliards de dollars.

L’assistant d’IA générative très populaire d’OpenAI, ChatGPT, a été l’une des plus grandes réussites technologiques des dernières années depuis ses débuts il y a environ neuf mois, permettant à quiconque de générer des essais, des poèmes et des résumés à partir de simples invites textuelles. Cette semaine, TechCrunch a également signalé que ChatGPT était sur le point de devenir beaucoup plus interactif, les utilisateurs pouvant également avoir une conversation vocale avec le robot.

La société d’intelligence artificielle, détenue à 49 % par Microsoft, a déclaré fin août qu’elle prévoyait atteindre le milliard de dollars de chiffre d’affaires en 2023.

Microsoft passe à l’énergie nucléaire

Microsoft croit que les réacteurs nucléaires de nouvelle génération peuvent alimenter ses centres de données et ses ambitions en matière d’IA, si on en croit une offre d’emploi pour un responsable principal de programme qui dirigera la stratégie d’énergie nucléaire de l’entreprise.

Les centres de données consomment énormément d’électricité, ce qui pourrait contrecarrer les objectifs climatiques de l’entreprise à moins qu’elle ne trouve des sources d’énergie propres. L’IA, gourmande en énergie, constitue un défi encore plus important à relever pour l’entreprise.

L’énergie nucléaire ne génère pas d’émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, cela pourrait également ouvrir une toute nouvelle boîte de Pandore en matière de gestion des déchets radioactifs et de mise en place d’une chaîne d’approvisionnement en uranium. Le rôle que l’énergie nucléaire devrait jouer dans la lutte contre le changement climatique fait encore l’objet de vifs débats, mais le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, est depuis longtemps un grand fan de cette technologie.

Sur la base de la nouvelle offre d’emploi, il semble donc que Microsoft mise sur les réacteurs nucléaires avancés comme solution. L’offre d’emploi indique qu’il s’agit d’embaucher quelqu’un pour « diriger des initiatives de projets pour tous les aspects de l’infrastructure de l’énergie nucléaire pour la croissance mondiale ».

Plus spécifiquement, Microsoft recherche quelqu’un capable de déployer un plan pour des petits réacteurs modulaires. De nos jours, tout le battage médiatique autour du nucléaire tourne autour de ces réacteurs de nouvelle génération. Contrairement à leurs prédécesseurs plus anciens et beaucoup plus grands, ces réacteurs modulaires sont censés être plus faciles et moins coûteux à construire.

