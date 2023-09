Balado Hashtag Tendances, 14 septembre 2023 — Apple et l’IA, Chrome a 15 ans, Nvidia accélère ses GPU et dévoilement de l’iPhone 15

Balado Hashtag Tendances, 14 septembre 2023 — Cette semaine : Apple dépense des millions sur l’IA chaque jour, le nouveau look de Chrome pour ses 15 ans, Nvidia lance un logiciel pour accélérer ses puces d’IA et dévoilement de l’iPhone 15.

Apple dépense des millions sur l’IA chaque jour

Un nouveau rapport de The Information met en lumière à quel point Apple a travaillé à consolider sa position en tant qu’acteur sérieux de l’IA de peur de prendre du retard sur ses concurrents.

Selon le rapport, Apple dépense désormais « des millions de dollars par jour » sur son budget R&D uniquement dédié à la recherche de produits d’IA. La société s’est fixé un objectif ambitieux qui permettrait aux utilisateurs de simplement demander à Siri « d’automatiser des tâches impliquant plusieurs étapes », selon des sources interrogées par The Information.

La technologie, par exemple, pourrait permettre à quelqu’un de demander à l’assistant vocal Siri de son téléphone de créer une image GIF à partir des cinq dernières photos prises et de l’envoyer par SMS à un ami. Aujourd’hui, un utilisateur d’iPhone doit programmer manuellement les actions individuelles.

Apple aurait également formé un nouveau groupe « Modèles fondamentaux » qui se concentre sur la recherche sur l’IA conversationnelle, toujours selon le rapport. L’équipe emploie que 16 personnes et elle est dirigée par Ruoming Pang. Le rapport ajoute que la majeure partie des millions de dollars du budget quotidien de l’entreprise est consacrée à la formation de ses modèles de langage, ce qui nécessite beaucoup de matériel coûteux.

Les équipes d’IA d’Apple – y compris un groupe « Intelligence visuelle » – développent activement des logiciels pour générer des vidéos et des images 3D, ainsi que des systèmes d’IA multimodaux capables de traiter efficacement des images, des vidéos et du texte. Le robot conversationnel interne « Apple GPT » possède apparemment de plus grandes capacités que le modèle GPT-3.5 d’OpenAI et a été formé sur un énorme ensemble de données de 200 milliards de paramètres. Cependant, le dernier modèle GPT-4 surpasse celui d’Apple en termes d’intelligence.

Le nouveau look de Chrome pour ses 15 ans

C’est le 15e anniversaire de Chrome, et le navigateur fait l’objet d’une grande refonte. Le langage de conception « Material You » de Google arrive enfin dans Chrome, ce qui signifie beaucoup de coins arrondis et de couleurs pastel.

Il existe depuis longtemps un bouton « Personnaliser Chrome » sur la nouvelle page à onglet, mais désormais, lorsque vous l’ouvrez, vous obtenez une sélection d’échantillons de couleurs Material You qui semblent avoir été extraits directement d’Android. Il existe toujours un thème blanc si vous souhaitez ignorer tout cela, bien que la couleur par défaut semble désormais revenir au bleu au lieu du gris, tout comme les premières versions de Chrome.

L’icône de verrouillage SSL dans la barre d’adresse a été remplacée par un commutateur de paramètres, le menu de l’onglet “Flèche vers le bas” a été déplacé vers la gauche du navigateur, tout le texte et les lignes d’icônes ont été modifiés et certains éléments, comme les dossiers de signets, ont des icônes totalement nouvelles.

Outre les élément visuels, Google promet également un « menu plus complet », ce qui signifie qu’il est désormais beaucoup plus long. Les nouvelles entrées incluent un sélecteur de profil, un menu déroulant complet pour « mots de passe et saisie automatique », un lien pour effacer les données de navigation, un bouton « rechercher cette page avec Google », une liste de traduction, un menu déroulant pour « rechercher et modifier » et une nouvelle liste « enregistrer et partager ».

Un nouveau bouton Google « G » dans la barre d’outils ouvrira la recherche Google dans la barre latérale. Ceci est également disponible à partir du menu contextuel. Bien sûr, à l’ère de l’intelligence artificielle, vous pouvez également lancer Google Bard dans la barre latérale et obtenir un résumé de la page.

Google annonce également qu’elle met à jour la liste de blocage de « navigation sécurisée » de Chrome. Auparavant, elle était mise à jour toutes les 30 à 60 minutes, mais désormais tous vos sites seront analysés en temps réel.

Nvidia lance un logiciel pour accélérer ses puces d’IA

Nvidia a annoncé son intention de publier un nouveau logiciel open source qui accélérera considérablement les applications en direct exécutées sur de grands modèles de langage alimentés par ses GPU, y compris l’accélérateur phare H100.

La société a déclaré vendredi que la bibliothèque logicielle TensorRT-LLM doublerait les performances du H100 pour exécuter l’inférence sur les principaux grands modèles de langage (GML) lors de sa sortie le mois prochain. Nvidia prévoit intégrer le logiciel, disponible en accès anticipé, dans son référentiel Nvidia NeMo LLM dans le cadre de la suite logicielle Nvidia AI Enterprise.

Le concepteur de puces fait cette annonce alors qu’il cherche à maintenir sa domination sur le marché en croissance rapide de l’intelligence artificielle, ce qui lui a permis de doubler ses revenus sur un an au cours du dernier trimestre.

L’entreprise a déclaré que TensorRT-LLM prendrait en charge plusieurs GPU Nvidia au-delà du H100, y compris son précédent accélérateur de centre de données phare, le A100, ainsi que les L4, L40, L40S et la prochaine superpuce Grace Hopper.

Nvidia a déclaré avoir travaillé en étroite collaboration avec plusieurs acteurs majeurs de l’écosystème de l’IA, notamment la société mère de Facebook, Meta et Mosaic, le fournisseur de plate-forme d’IA générative récemment acquis par Databricks, sur les optimisations d’inférence GML intégrées au TensorRT-LLM open source.

Dévoilement de l’iPhone 15

Apple a dévoilé sa gamme d’iPhone 15 qui a fait l’objet de nombreuses rumeurs. Non seulement les nouveaux appareils sont équipés de l’USB-C pour la première fois, mais ils sont également dotés du Dynamic Island qui n’était initialement fourni qu’avec les modèles iPhone 14 Pro et Pro Max.

Le nouvel iPhone 15 dispose également de la puce A16 qui équipe l’iPhone 14 Pro. Alors que l’iPhone 15 aura un écran de 6,1 pouces, celui de l’iPhone 15 Plus fera 6,7 pouces. Les deux sont livrés avec un appareil photo principal de 48 MP, une « autonomie d’une journée » et une puce ultra large bande de deuxième génération.

Côté prix, l’iPhone 15 commence à 799 $ américains et l’iPhone 15 Plus à 899 $. Vous pouvez précommander les appareils dès demain et ils commenceront à être expédiés le 22 septembre.

Pour les iPhone Pro et Pro Max, Apple les dote d’un processeur A17 Pro plus efficace, ainsi que d’un chargement USB-C plus rapide par rapport à l’iPhone 15 de base. En plus d’un appareil photo principal de 48 MP, l’iPhone 15 Pro Max est livré avec un téléobjectif 5x.

Le prix de l’iPhone 15 Pro de 6,1 pouces commence à 999 $, tandis que l’iPhone 15 Pro Max de 6,7 pouces commence à 1 199 $. Eux aussi seront disponibles en précommande à partir de demain et seront expédiés le 22 septembre.

