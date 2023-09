Leya conclut une ronde de financement de 1 M$

Leya, une jeune entreprise montréalaise qui propose une plateforme juridique numérique innovante, vient de conclure sa ronde de financement initiale de 1 M$ canadiens. Elle se prépare maintenant au déploiement d’une version bêta privée le 1er novembre, en prévision de son lancement public au Québec au début de l’année 2024.

Les enjeux juridiques sont omniprésents et touchent des millions de Canadiens chaque année, entraînant souvent des difficultés financières et une détresse émotionnelle, explique la société dans un communiqué. Elle s’apprête donc à transformer le paysage en fournissant aux employeurs une plateforme numérique d’avantages sociaux qui permet aux employés et aux membres de leur famille d’accéder à un soutien juridique instantané et de qualité pour les problèmes juridiques de la vie quotidienne.

La plateforme s’appuie sur une IA avancée et un réseau d’avocats et de notaires de confiance. Elle a pour objectif de rendre l’assistance juridique de premier plan accessible, abordable et sur demande, répondant ainsi, selon l’entreprise, à un besoin critique non satisfait sur le marché.

« Au cours de ma carrière, j’ai été aux premières loges pour constater les difficultés qu’éprouvent les gens à obtenir de l’aide juridique et les répercussions que cet obstacle peut avoir sur leur vie personnelle et professionnelle », précise le cofondateur Ryan Hillier. « Chez Leya, nous tirons parti d’un modèle d’affaires unique et d’une technologie novatrice pour créer une solution intuitive et immédiate dont les employeurs et les employés peuvent bénéficier. »

Avant de lancer Leya, M. Hillier a exercé comme avocat plaidant au sein de deux des plus grands cabinets d’avocats du pays et a mis sur pied ce qui allait peu après devenir l’un des cabinets d’avocats en plus forte croissance au Canada.

Cette ronde initiale de financement a été menée par la société de capital de risque Telegraph Hill Capital et par l’entrepreneur et investisseur en série Benoit Robert. En outre, plusieurs anges investisseurs ont participé au financement, notamment les personnalités du monde des affaires Helen et Andrew Molson, Nachi Bhatia, chef de file du domaine des avantages sociaux, et Frédéric Jacquet, cofondateur de Chronogolf.