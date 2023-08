Balado Hashtag Tendances, 24 août 2023 — L’IA et les conseils de vie, purge des comptes Google, Python dans Excel et charge plus rapide pour l’iPhone 15

Balado Hashtag Tendances, 24 août 2023 — Cette semaine : Des outils d’IA pour des conseils de vie, réactions à la purge des comptes Google inactifs, le langage Python dorénavant intégré à Excel et l’iPhone 15 se chargera plus rapidement.

Des outils d’IA pour des conseils de vie

Une unité d’IA de Google utiliserait l’IA générative pour développer au moins 21 outils différents de conseils de vie, de planification et de tutorat, rapportait récemment le New York Times.

Google DeepMind est devenue le porte-étendard des efforts de l’entreprise en matière d’IA, comme CNBC l’a précédemment rapporté, et est à l’origine du développement des outils, a rapporté le Times.

La nouvelle du développement de l’outil survient après que les propres experts en sécurité de l’IA de Google auraient présenté un diaporama aux dirigeants en décembre selon lequel les utilisateurs qui suivaient des conseils de vie grâce aux outils d’IA pourraient connaître « une santé et un bien-être diminués » et une « perte d’entrain », selon le Times.

Google aurait donc signé un contrat avec Scale AI pour tester les outils. Plus de 100 personnes titulaires d’un doctorat ont travaillé sur le projet, selon des sources proches du dossier qui se sont entretenues avec le Times. Une partie des tests consiste à examiner si les outils peuvent offrir des conseils relationnels ou aider les utilisateurs à répondre à des questions intimes.

Toujours selon le Times, les outils que Google DeepMind serait en train de développer ne sont pas destinés à un usage thérapeutique, et le robot conversationnel Bard de Google, accessible au public, ne fournit des ressources de soutien en santé mentale que lorsqu’on lui demande des conseils thérapeutiques.

Ces réticences sont issues, entre autres, de la controverse sur l’utilisation de l’IA dans un contexte médical ou thérapeutique. En juin, la National Eating Disorder Association a été contrainte de suspendre son robot conversationnel Tessa après qu’il eut prodigué des conseils nocifs sur les troubles alimentaires.

Réactions à la purge des comptes Google inactifs

Google annonçait en mai qu’à partir de décembre, elle commencerait à purger les comptes inactifs, une sorte d’avertissement pour les personnes qui utilisent plusieurs connexions. Récemment, Google a relancé les gens par courriel pour leur rappeler ce qui arrivera à ces comptes stagnants.

Sans grande surprises des critiques de la stratégie de Google ont fait entendre leur voix.

Ainsi, Sabrina Meherally, PDG de la société de design canadienne Pause and Effect, a écrit dans une publication sur LinkedIn la semaine dernière qu’elle avait reçu l’avertissement via un courriel générique ayant pour sujet, « Mise à jour de notre politique d’inactivité de compte Google ».

« Je suis d’avis que les sujets des courriels devraient être explicitement clairs, surtout si une conséquence est liée à l’inaction d’un client », a-t-elle écrit. « Avec le nombre courriels et de pourriels qui entrent dans ma boîte de réception, j’aurais très bien pu le supprimer. »

Une chose suggérée par Mme Meherally qui pourrait être plus efficace est une « bannière sur Google.com », le moteur de recherche omniprésent de l’entreprise.

Les utilisateurs gèrent souvent plusieurs comptes, ce qui leur permet d’utiliser différentes adresses de courriel à des fins différentes et de stocker des photos et des documents en ligne dans des endroits distincts. Mais pour Google, l’espace de stockage sur les comptes gratuits est un coût. Et cette année, l’entreprise s’est concentrée sur la rentabilité.

La nouvelle politique ne s’applique pas aux écoles ou aux entreprises utilisant des comptes Google. Les abonnés payants pour des services tels que le stockage supplémentaire sont également à l’abri. L’allocation standard de 15 Go devrait durer trois ans ou plus pour 80 % des titulaires de compte, a déclaré Google dans un article de blog de 2020.

Le langage Python dorénavant intégré à Excel

Microsoft ajoute le langage de programmation populaire Python à Excel. La nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d’Excel de manipuler et d’analyser les données avec Python.

« Vous pouvez manipuler et explorer des données dans Excel à l’aide de tracés et de bibliothèques Python, puis utiliser les formules, graphiques et tableaux croisés dynamiques d’Excel pour affiner davantage vos informations », a expliqué Stefan Kinnestrand, directeur général du travail moderne chez Microsoft. « Vous pouvez désormais effectuer une analyse avancée des données dans l’environnement Excel familier en accédant à Python directement à partir du ruban Excel. »

Pour accéder à la fonctionnalité, vous n’aurez pas besoin d’installer de logiciel supplémentaire ni de configurer un module complémentaire. En effet, l’intégration de Python dans Excel fera partie des connecteurs intégrés d’Excel et de Power Query. Microsoft ajoute également une nouvelle fonction PY qui permet d’exposer les données Python dans la grille d’une feuille de calcul Excel. Grâce à un partenariat avec Anaconda, un référentiel Python d’entreprise, les bibliothèques Python populaires telles que pandas, statsmodels et Matplotlib seront disponibles dans Excel.

Les calculs Python s’exécutent dans Microsoft Cloud et les résultats sont renvoyés dans une feuille de calcul Excel. Les utilisateurs d’Excel pourront créer des formules, des tableaux croisés dynamiques et des graphiques, tous basés sur des données Python, avec la possibilité d’intégrer des bibliothèques de graphiques pour des visualisations telles que des cartes thermiques, des tracés en violon et des tracés en essaim.

Python dans Excel est déjà disponible en version préliminaire publique pour les Microsoft 365 Insiders dans le canal bêta. Il sera limité à Windows dans un premier temps avant d’être mis à disposition sur d’autres plateformes « ultérieurement ». Microsoft indique que Python dans Excel sera inclus dans un abonnement Microsoft 365 lors de la période préliminaire, mais « certaines fonctionnalités seront restreintes sans licence payante » après la fin de la période.

L’iPhone 15 se chargera plus rapidement

L’iPhone 15 est presque là, et l’un des changements les plus importants attendus est le remplacement du connecteur Lightning par l’USB-C. Une rumeur court qu’au moins certains des nouveaux modèles prendraient en charge des vitesses de chargement plus rapides.

Des sources du secteur ont déclaré à 9to5Mac qu’au moins certains des nouveaux modèles d’iPhone 15 peuvent être rechargés jusqu’à 35 W, ce qui devrait permettre des vitesses de charge encore plus rapides sur les nouveaux téléphones. Actuellement, l’iPhone 14 Pro est limité à une charge de 27 W, tandis que l’iPhone 14 standard est limité à 20 W. Pour recharger complètement un iPhone 14 Pro Max à ces vitesses, il faut environ deux heures.

L’année dernière, Apple a présenté un nouveau chargeur double USB-C de 35 W, capable de recharger tous les modèles d’iPhone actuels à pleine vitesse. Si les rumeurs sont vraies, l’iPhone 15 pourra profiter des 35 W fournis par ce chargeur lorsqu’il n’est pas connecté à un autre appareil.

Apple vend également un chargeur USB-C de 30 W, conçu pour le MacBook Air mais qui fonctionne également avec l’iPhone et l’iPad.

A titre de comparaison, le Galaxy S23 Ultra de Samsung peut être rechargé jusqu’à 45 W, ce qui permet aux utilisateurs de recharger la batterie de 0 à 100 % en moins d’une heure. Même si les nouveaux iPhones devaient mettre un peu plus de temps à se recharger à 35 W, cela reste une belle amélioration par rapport à l’iPhone 14.

Une chose qui n’est toujours pas claire est à savoir si la charge de 35 W sera limitée aux modèles d’iPhone 15 Pro ou si elle fonctionnera avec l’ensemble de la gamme iPhone 15. Plus tôt cette semaine, un rapport révélait en outre que certains des nouveaux iPhones pourraient prendre en charge Thunderbolt via le port USB-C.

