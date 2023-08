Balado Hashtag Tendances, 3 août 2023 — Les cartes en ligne, le robot RT-2, des « chatbots » chez Meta et plus de 3 milliards d’utilisateurs Facebook

Balado Hashtag Tendances, 3 août 2023 — Cette semaine : Meta, Microsoft et AWS s’attaquent au duopole de la cartographie, Google DeepMind annonce le robot RT-2, des robots conversationnels alimentés par l’intelligence artificielle chez Meta et Facebook compte plus de 3 milliards d’utilisateurs actifs par mois.

Meta, Microsoft et AWS s’attaquent au duopole de la cartographie

Google et Apple dominent le marché de la cartographie en ligne, facturant aux développeurs d’applications mobiles l’accès à leurs services de cartographie, mais cela pourrait bientôt changer.

En effet un groupe de géants de la technologie formé Meta, Microsoft et Amazon Web Services s’unissent avec TomTom (un fabricant d’appareils GPS) pour publier des données qui pourraient permettre aux entreprises de créer leurs propres cartes, sans avoir à compter sur Google ou Apple, rapporte CNBC.

La Fondation Overture Maps, qui a été créée à la fin de l’année dernière, a capturé 59 millions de « points d’intérêt », tels que des restaurants, des monuments, des rues et des frontières régionales. Les données ont été nettoyées et formatées afin de pouvoir être utilisées gratuitement comme base pour une nouvelle application cartographique.

Meta et Microsoft ont collecté les données et les ont remises gratuitement à Overture, selon Marc Prioleau, directeur exécutif de la fondation. « Les données sur les lieux sont souvent difficiles à collecter et à valider, et la construction de données cartographiques nécessite beaucoup de temps et de personnel pour les collecter et les nettoyer », a-t-il déclaré dans une entrevue à CNBC.

Overture vise à établir une base de référence pour les données cartographiques afin que les entreprises puissent les utiliser pour créer et exploiter leurs propres cartes.

Pour de nombreuses entreprises, les cartes de Google et Apple ne sont pas idéales, car elles ne permettent pas d’accéder aux données sous-jacentes. Au lieu de cela, ces entreprises permettent aux fabricants d’applications d’utiliser leurs cartes en tant que service et, dans de nombreux cas, facturent chaque fois que la carte sous-jacente est consultée.

La Fondation Overture, quant à elle, n’offre que les données cartographiques sous-jacentes, laissant aux entreprises le soin de créer leur propre logiciel basé sur celles-ci.

Google DeepMind annonce le robot RT-2

Vendredi dernier, Google DeepMind a annoncé le Robotic Transformer 2 (ou RT-2), un modèle vision-langage-action, « le premier du genre », qui utilise des données extraites d’Internet pour permettre un meilleur contrôle robotique grâce à des commandes en langage clair. Le but ultime est de créer des robots polyvalents capables de naviguer dans des environnements humains, similaires à des robots fictifs comme WALL-E ou C-3PO.

Quand un humain veut apprendre une tâche, il se renseigne et observe souvent. De la même manière, RT-2 utilise un grand modèle de langage (la technologie derrière ChatGPT) qui a été formé sur du texte et des images trouvés en ligne. RT-2 utilise ces informations pour reconnaître son environnement et effectuer des actions même s’il n’a pas été spécifiquement formé pour effectuer ces tâches, un concept appelé généralisation.

Par exemple, Google affirme que RT-2 peut permettre à un robot de reconnaître et de jeter des déchets sans avoir été spécifiquement formé pour le faire. Il utilise sa compréhension de ce qu’est un déchet et de la façon dont on en dispose généralement pour guider ses actions. RT-2 considère même les emballages alimentaires jetés ou les pelures de banane comme des déchets, malgré l’ambiguïté potentielle.

Dans un autre exemple, le New York Times raconte qu’un ingénieur de Google a donné la commande « Ramassez un animal disparu », et le robot RT-2 a localisé et sélectionné un dinosaure parmi une sélection de trois figurines sur une table.

Cette capacité est remarquable car les robots sont généralement formés à partir d’un grand nombre de points de données acquis manuellement, ce qui rend le processus difficile en raison du temps et du coût élevés pour couvrir tous les scénarios possibles.

RT-2 s’appuie sur des travaux antérieurs sur l’intelligence artificielle de Google, notamment le modèle Pathways Language and Image et le modèle Pathways Language Embodied. De plus, RT-2 a également été co-formé avec les données de son modèle précédent (RT-1), qui ont été collectées sur une période de 17 mois dans un « environnement de cuisine de bureau » par 13 robots.

Des robots conversationnels alimentés par l’intelligence artificielle chez Meta

Ars Technica rapportait cette semaine que Meta développerait une gamme de robots conversationnels alimentés par l’intelligence artificielle avec différentes personnalités, une initiative visant à accroître l’engagement des utilisateurs sur les plateformes sociales telles que Facebook et Instagram, selon le Financial Times et The Verge. Appelés « personas » par le personnel de Meta, les robots imiteront des conversations humaines et pourraient prendre diverses formes de personnages, comme Abraham Lincoln ou un conseiller en voyages semblable à un surfeur.

La décision d’introduire les robots conversationnels sur les plateformes Meta intervient dans un contexte de concurrence croissante des plateformes de médias sociaux comme TikTok et d’un intérêt grandissant pour la technologie de l’intelligence artificielle. Meta a également récemment fait de gros investissements dans l’intelligence artificielle générative, y compris la sortie d’un nouveau grand modèle de langage, Llama 2, qui pourrait alimenter ses prochains robots conversationnels.

Lors d’un récent appel annonçant les résultats financiers de la société, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a mentionné que la société envisageait des agents d’intelligence artificielle agissant en tant qu’assistants et coachs, facilitant les interactions entre les utilisateurs, les entreprises et les créateurs. Il a également fait allusion au développement d’agents d’intelligence artificielle pour le service client et d’un assistant de productivité interne alimenté par l’intelligence artificielle pour le personnel.

Cependant, le Financial Times indique que certains experts ont exprimé des inquiétudes quant à ces plans. Ravit Dotan, conseiller en éthique de l’intelligence artificielle et co-fondateur du Collaborative AI Responsibility Lab de l’Université de Pittsburgh, prévient que les interactions avec les robots conversationnels pourraient présenter un risque pour la vie privée des utilisateurs.

Facebook compte plus de 3 milliards d’utilisateurs actifs par mois

Facebook compte maintenant plus de 3 milliards d’utilisateurs actifs par mois, selon le dernier rapport trimestriel de Meta. Même si Facebook a perdu de sa popularité auprès des jeunes, la plateforme est loin d’être morte. Dans toute la famille d’applications de Meta – qui comprend WhatsApp, Instagram, Messenger et maintenant Threads – il y avait 3,88 milliards d’utilisateurs actifs par mois. C’est presque la moitié de la population mondiale.

Plus que de simples statistiques, ces chiffres sont plus importants encore pour Meta et ses investisseurs, les utilisateurs actifs quotidiens ayant également continué de croître. Facebook compte 2,064 milliards d’utilisateurs actifs quotidiens, contre 2,037 milliards au dernier trimestre. Cette croissance est cruciale, car au dernier trimestre de 2021, Facebook avait signalé sa toute première baisse trimestrielle du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens.

Cette croissance pourrait être partie attribuable à Reels, la fonctionnalité qui imite TikTok que Meta a fortement poussée sur Instagram et Facebook. Selon le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, Reels reçoit 200 milliards de lectures par jour dans toute la famille d’applications.

La nouvelle plate-forme de réseau social textuel liée à Instagram, Threads, se porte également très bien, selon les commentaires de Zuckerberg.

« Je pense que nous avons devant nous la feuille de route la plus excitante que j’ai vue depuis un moment », a-t-il déclaré. « Nous avons vu une croissance sans précédent dès le départ, et plus important encore, nous voyons plus de personnes que prévu revenir chaque jour. »

