Balado Hashtag Tendances, 27 juillet 2023 — « Apple GPT », Microsoft et l’IA, Sergey Brin chez Google, TikTok et le texte

Balado Hashtag Tendances, 27 juillet 2023 — Cette semaine : Un « Apple GPT », Microsoft élargit son offre en Intelligence artificielle, Sergey Brin de retour au bureau et TikTok permet dorénavant les publications textuelles.

Un « Apple GPT »

Apple Insider rapportait la semaine dernière qu’après des années d’intégration de l’apprentissage automatique dans tous ses logiciels et appareils, et son silence sur le sujet à la conférence mondiale des développeurs, Apple semble préparer son propre grand modèle de langage de type ChatGPT.

John Giannandrea est à la tête de l’intelligence artificielle chez Apple, et il affirme que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique sont profondément ancrés dans tout ce que fait l’entreprise.

Néanmoins, la société donne l’impression d’être à la traîne, entre autres parce qu’il n’existe pas de version Apple de ChatGPT, l’outil d’intelligence artificielle dont l’utilisation a explosé en 2023.

Bloomberg rapporte cependant qu’Apple aurait déjà un « Apple GPT ».

Le robot conversationnel « Apple GPT » est uniquement destiné à un usage interne chez Apple, et il nécessite également une autorisation spéciale pour y accéder. Il a déjà été brièvement interrompu à en raison de problèmes de sécurité et la société interdit qu’on l’utilise pour créer des fonctionnalités qui seront utilisées par les clients.

Selon ce qu’on rapporte, le personnel d’Apple l’utilise pour de réelles tâches. Il aurait été utilisé pour le prototypage de produits et il crée des résumés de textes pour le personnel. Selon des sources non précisées au sein d’Apple, l’outil ne fait actuellement rien de ce que ChatGPT, Bard ou d’autres systèmes d’intelligence artificielle font.

Il n’est pas non plus actuellement destiné à être lancé publiquement pour le moment mais des sources affirment que l’espoir d’Apple est d’avoir un lancement majeur de l’intelligence artificielle dans le courant de 2024.

Microsoft élargit son offre en Intelligence artificielle

Malgré son investissement de plusieurs milliards de dollars dans OpenAI, la société derrière ChatGPT, dont la technologie est utilisée parallèlement à la recherche et à d’autres produits clés, Microsoft précise qu’elle n’est pas strictement d’une boutique OpenAI en matière d’intelligence artificielle générative. La société a annoncé, lors de sa conférence Inspire, qu’elle rendrait disponible le nouveau grand modèle de langage de Meta, baptisé Llama 2, sur son service infonuagique Azure.

Meta a par ailleurs déclaré dans un article de blog que Microsoft est un « partenaire privilégié » pour son logiciel Llama 2, qui est disponible gratuitement pour les entreprises et les chercheurs.

« Meta et Microsoft partagent un engagement à démocratiser l’intelligence artificielle et ses avantages et nous sommes ravis que Meta adopte une approche ouverte avec Llama 2 », a déclaré Microsoft. « Nous offrons aux développeurs le choix des types de modèles sur lesquels ils s’appuient, et nous sommes ravis d’être le partenaire privilégié de Meta alors que la société lance sa nouvelle version de Llama 2 aux clients commerciaux pour la première fois. »

Un porte-parole de Meta a déclaré que la société « ne met pas l’emphase sur la monétisation de Llama 2 ». Les entreprises qui souhaitent accéder au logiciel via une licence commerciale devront néanmoins payer Microsoft pour les capacités d’hébergement d’entreprise.

Sergey Brin de retour au bureau

Les fondateurs de Google, Sergey Brin et Larry Page, ont depuis longtemps adopté une approche non interventionniste vis-à-vis de leur entreprise, même s’ils en ont toujours le contrôle total grâce à leur droit de vote.

Mais alors que Larry Page semble s’en tenir à cela, Sergey Brin se présenterait beaucoup plus souvent chez Google ces derniers temps, aidant l’entreprise à progresser dans ses efforts d’intelligence artificielle tels que le concurrent de ChatGPT, Google Bard.

Selon ce que rapporte le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier, Sergey Brin se présente dans les bureaux de Google environ trois à quatre jours par semaine depuis le début du battage médiatique autour de ChatGPT à la fin de l’année dernière. Il travaille notamment avec l’équipe d’intelligence artificielle qui construit le modèle de nouvelle génération Gemini, censé surpasser les autres modèles comme ChatGPT actuellement disponibles sur le marché.

Sergey Brin utilise principalement son rôle pour soutenir le processus d’embauche, en sélectionnant du personnel clé après que l’entreprise eut perdu de nombreux chercheurs importants dans le domaine.

TikTok permet dorénavant les publications textuelles

Les utilisateurs de TikTok peuvent désormais publier des mises à jour textuelles en plus des vidéos et des séries de photos alors que d’autres plateformes telles que Threads de Meta rivalisent pour ravir à Twitter sa position dominante dans le domaine du « microblogging ».

Les publications textuelles sur TikTok ressemblent visuellement aux histoires Instagram : les utilisateurs pouvant ajouter une couleur d’arrière-plan, modifier l’apparence du texte et ajouter de la musique et des autocollants à la publication. Les messages ont une limite de 1 000 caractères. Les autres utilisateurs peuvent également interagir avec la publication de la même manière qu’ils interagissent avec les vidéos.

L’ajout de cette fonctionnalité intervient alors que plates-formes comme Threads, Bluesky, Mastodon et une litanie d’autres tentent de se positionner comme un remplaçant viable de Twitter – ou du moins quelque chose qui se rapproche de ce qui a rendu Twitter intéressant. Mais comme la plate-forme à l’oiseau bleu perd de plus en plus de fonctionnalités, de trafic et même de son logo d’oiseau emblématique, la fenêtre permettant aux autres applications de se lancer est ouverte et TikTok semble au moins un peu intéressé.

Écoutez également :

Hashtag Tendances, 20 juillet 2023 — Stable Doodle, Threads moins populaire, Apple Watch 3D et GPT4 ne reconnait pas tout le monde

Hashtag Tendances, 13 juillet 2023 — Lancement de Threads, l’achat du Vision Pro, une boutique Apple sur WeChat, Microsoft licencie encore et l’exploration lunaire

Hashtag Tendances, 6 juillet 2023 — YouTube et la pub, les limites de Twitter, les problèmes d’ordi, poursuite contre OpenAI et Threads de Meta

Hashtag Tendances fait partie du réseau de balados d’IT World. Visitez le site ITWorldCanada.com pour y écouter de pertinents balados d’actualités technologiques en anglais, ainsi que le site DirectionInformatique.com pour les balados en français.

De plus, ne manquez pas de vous abonner à notre infolettre au DirectionInformatique.com, afin de recevoir par courriel les nouvelles du secteur des technologies en français.