Balado Hashtag Tendances, 20 juillet 2023 — Stable Doodle, Threads moins populaire, Apple Watch 3D et GPT4 ne reconnait pas tout le monde

Balado Hashtag Tendances, 20 juillet 2023 — Cette semaine : Lancement de Stable Doodle, l’engouement pour Threads diminue, des pièces imprimées en 3D dans la nouvelle Apple Watch Ultra et la reconnaissance faciale limitée dans GPT4.

Lancement de Stable Doodle

Stability AI, la startup à l’origine du générateur d’images Stable Diffusion, lance un nouveau service qui transforme les croquis en images.

Le service, qui se nomme, Stable Doodle, exploite le dernier modèle Stable Diffusion pour analyser le contour d’un croquis et en générer une interprétation artistique « visuellement agréable ». Il est déjà disponible via ClipDrop, une plate-forme que Stability a acquise en mars lors de son achat d’Init ML, une startup d’intelligence artificielle fondée par des anciens de Google, rapporte TechCrunch.

Il existe de nombreux outils d’intelligence artificielle pouvant créer des images à partir de croquis. Il y a même des projets open source et des applications financées par la publicité. Mais, selon Stability AI, Stable Doodle est unique en ce sens qu’il permet un contrôle plus « précis » de la génération d’images.

Stable Doodle est alimenté par un modèle Stable Diffusion – Stable Diffusion XL – couplé à une « solution de contrôle conditionnel » développée par l’une des divisions de recherche et développement de Tencent, le Centre de recherche appliquée. Cette solution de contrôle permet à la fois à Stable Diffusion XL d’accepter des croquis en entrée et de guider le modèle pour permettre un meilleur réglage fin de l’image générée.

L’engouement pour Threads diminue

Après un départ en trombe qui a permis à Threads, le compétiteur de Twitter récemment lancé par Meta, la société derrière Instagram et Facebook, la plateforme atteignant le cap des 100 millions d’utilisateurs en quelques jours, plus rapidement que toute autre application jusque-là publiée, NBC News rapporte que des analystes affirment que l’engagement des utilisateurs a chuté tout aussi rapidement.

En effet, des données de Sensor Tower et Similarweb indiquent que la nouvelle plate-forme a connu une baisse marquée de l’attention des utilisateurs. Sensor Tower Data suggère que mardi et mercredi dernier, le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens a chuté de 20 % par rapport à samedi, tandis que le temps passé sur la plateforme a chuté de 50 %, passant de 20 minutes à 10 minutes.

Les données de Similarweb brossent un tableau tout aussi sombre, les utilisateurs actifs quotidiens ayant chuté de 25 % lundi dernier par rapport à un pic le 7 juillet, tandis que le temps passé sur l’application a chuté de plus de 50 %, passant de 20 à 8 minutes.

Dans un courriel à Gizmodo, un porte-parole de Meta a déclaré: « Bien qu’il n’en soit qu’à ses débuts, nous sommes ravis du succès initial de Threads, qui a dépassé nos attentes. Nous avons lancé l’application il y a un peu plus d’une semaine, et notre objectif est désormais d’assurer des performances stables, de proposer de nouvelles fonctionnalités et de continuer à améliorer l’expérience dans les mois à venir. »

Des pièces imprimées en 3D dans la nouvelle Apple Watch Ultra

Selon un rapport récent, la nouvelle Apple Watch Ultra sera livrée avec des pièces imprimées en 3D. La nouvelle, rapportée sur le site geeky-gardgets.com, provient de Ming-Chi Kuo, un analyste chez Apple, qui a révélé quelques détails sur les plans d’Apple.

Selon lui, Apple adopterait activement la technologie d’impression 3D, et il est prévu que certaines des pièces mécaniques en titane de la nouvelle Apple Watch Ultra 2H23 seront fabriquées par impression 3D. Bien qu’actuellement les pièces mécaniques fabriquées par impression 3D doivent tout de même passer par un processus d’usinage CNC, cela peut diminuer le temps et réduire les coûts de production.

Il a également révélé que IPG Photonics est le fournisseur exclusif des composants laser, et les fournisseurs d’imprimantes sont Farsoon et BLT.

« Si les livraisons se passent bien », a-t-il ajouté, « je pense que davantage de produits Apple adopteront la technologie d’impression 3D, ce qui contribuera à améliorer les coûts de production et les performances ESG dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple ».

La nouvelle Apple Watch Ultra 2 devrait être lancée en septembre en même temps que l’Apple Watch 9.

La reconnaissance faciale limitée dans GPT4

OpenAI a récemment testé sa version multimodale de GPT-4 avec prise en charge de la reconnaissance d’image en prévision de son lancement à grande échelle. Cependant, l’accès public est restreint en raison de préoccupations quant à sa capacité à reconnaître potentiellement des individus spécifiques, selon un rapport du New York Times publié mardi dernier.

Lorsque OpenAI a annoncé GPT-4 plus tôt cette année, la société a souligné les capacités multimodales du modèle d’intelligence artificielle. Cela signifiait que le modèle pouvait non seulement traiter et générer du texte, mais aussi analyser et interpréter des images, ouvrant une nouvelle dimension d’interaction avec le modèle d’intelligence artificielle.

Suite à l’annonce, OpenAI a poussé ses capacités de traitement d’images un peu plus loin en collaboration avec une startup appelée Be My Eyes, qui développe une application pour décrire des images aux utilisateurs aveugles, les aidant à interpréter leur environnement et à interagir avec le monde de manière plus indépendante.

Sandhini Agarwal, un chercheur en politiques d’OpenAI, a confirmé au New York Times que les problèmes de confidentialité sont la raison pour laquelle l’organisation a réduit les capacités de reconnaissance faciale de GPT-4. Le système est donc actuellement capable d’identifier des personnalités publiques, telles que celles disposant d’une page Wikipédia, mais OpenAI craint que cette fonctionnalité ne viole potentiellement les lois sur la confidentialité dans des régions comme l’Illinois et l’Europe, où l’utilisation d’informations biométriques nécessite le consentement explicite des citoyens

