Google lance un programme pilote pour renforcer la cybersécurité

CNBC a annoncé hier que Google lance un programme pilote dans lequel certains employés se verront attribuer des ordinateurs de bureau sans Internet afin de réduire le risque de cyberattaques contre l’entreprise.

À l’exception des outils Web internes et des sites appartenant à Google tels que Gmail et Google Drive, l’accès à Internet sera désactivé. Ceux qui ont besoin d’un accès à Internet pour leur travail bénéficierons d’exceptions. De plus, certains employés n’auront pas d’accès racine (administrateur) sur leur PC, ce qui signifie qu’ils ne pourront pas installer de logiciel ou modifier les configurations du système.

Le programme vise à protéger l’entreprise contre les attaques. Taek Pietraszek, ingénieur logiciel principal de Google pour la sécurité des comptes d’utilisateurs, a déclaré sur le blog de sécurité de l’entreprise que « des centaines de cyberattaques sont lancées chaque jour ». Ces attaques deviennent de plus en plus sophistiquées, a-t-il dit.

Deux mille cinq cents employés ont été sélectionnés pour ce projet pilote, mais après les premiers commentaires, Google a donné aux participants la possibilité de s’en retirer. Les employés de Google sont également invités à se porter volontaires pour participer.

« Assurer la sécurité de nos produits et de nos utilisateurs est l’une de nos principales priorités », a déclaré un porte-parole de Google dans un communiqué envoyé par courriel. « Nous explorons régulièrement des moyens de renforcer nos systèmes internes contre les attaques malveillantes. »

Cette nouvelle initiative de sécurité fait suite à la préparation par Google d’un déploiement à l’échelle de l’entreprise de plusieurs outils d’intelligence artificielle, y compris son grand modèle de langage, PaLM 2.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.