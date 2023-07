Forrester analyse les tendances et stratégies infonuagiques prioritaires en 2023

Alors que les centres de données à très grande échelle américains ont commencé à construire des régions de centres de données au Canada il y a près de 7 ans, la portée de l’adoption de l’infonuagique au pays a explosé.

Le rapport de Forrester sur l’état du nuage au Canada en 2023 indique que les entreprises canadiennes sont passées de s’appuyer uniquement sur des options locales, des centres de données basés aux États-Unis ou des environnements de nuage privé avec des capacités souvent moins étendues, une automatisation minimale et des prix plus élevés pour s’appuyer sur le nuage pour l’innovation, la modernisation et hébergement.

En fait, plus de 50 % des décideurs en infonuagique d’entreprise considèrent la modernisation comme une priorité absolue en matière d’architecture et de livraison au cours des 12 prochains mois, selon un rapport Forrester de 2022.

À l’heure actuelle, 84 %, 73 % et 59 % des entreprises au Canada utilisent respectivement un nuage hybride, plusieurs nuages publics et un nuage public comme principale plate-forme d’infonuagique.

Les entreprises choisissent particulièrement les nuages publics pour les coûts inférieurs, la consommation d’énergie réduite, la vitesse accrue et la flexibilité radicale. Les fournisseurs de services gérés sont également engagés pour combler les lacunes en matière de compétences, accélérer les livrables, fournir une formation sur les méthodologies agiles et les services infonuagiques natifs, ou gérer les plateformes infonuagiques. Pour une plus grande efficacité, les technologies natives du nuage telles que les conteneurs, le maillage de services et le sans serveur deviennent également la nouvelle norme.

Mais avec un ralentissement technologique imminent et pour assurer la résilience, Forrester recommande aux entreprises ayant leur siège social ou opérant au Canada d’envisager ce qui suit :

Les lois sur la résidence des données deviennent incohérentes et plus lâches – Les réglementations nationales interdisent le passage des données aux États-Unis uniquement si elles répondent aux exigences des données protégées B ou supérieures. Jusqu’à récemment, les lois provinciales sur la résidence des données obligeaient les entreprises à déterminer si un fournisseur pouvait garantir que les données ne traverseraient pas le territoire américain pour chaque service utilisé. Chaque province a ses propres exigences; les entreprises doivent déterminer celles qu’elles doivent suivre et suivre si elles ont changé. Les fournisseurs de nuage public se déplacent vers l’ouest – Amazon ouvrira sa première région infonuagique de l’Ouest canadien à Calgary, en Alberta, en 2023 ou 2024, et Microsoft ajoute une nouvelle zone Azure Edge à Vancouver. Pendant ce temps, l’Ouest canadien continuera d’évaluer la meilleure façon de répondre à ses exigences en matière de confidentialité. Les entreprises de l’Ouest canadien devraient se demander si de nouvelles options locales au cours des prochaines années affecteront considérablement leurs stratégies actuelles. Le FinOps arrive en tête des planifications d’infonuagique – les entreprises cherchent à mettre en œuvre une pratique FinOps, à responsabiliser les utilisateurs et à assurer la transparence des initiatives de dépenses Les entreprises se concentrent sur la résilience après un an de pannes – Les implications des pannes potentielles sont souvent absentes des plans de résilience d’entreprise, bien qu’une panne d’un grand acteur du nuage ait un impact sur les principales plates-formes et leur infrastructure et leur empreinte de développement. En conséquence, la cartographie des risques de résilience devient de plus en plus populaire. Les plates-formes périphériques évoluent avec la technologie native du nuage – Les technologies natives du nuage, y compris les centres de distribution Kubernetes simplifiés pour les environnements de calcul et IdO contraints et WebAssembly, alimentent les applications hybrides réparties entre les nuages publics/privés et les sites distants. Les gouvernements canadiens consolident en utilisant le nuage – Services partagés Canada s’efforce de réduire ses 800 centres de données à une poignée, bien que les progrès aient été lents. Seulement 5 % des charges de travail ont été migrées vers le nuage, et 40 % sont encore en phase de planification. Certaines provinces de l’Est prennent également des mesures similaires.

Avec ces considérations à l’esprit, Forrester conseille aux entreprises canadiennes d’optimiser les coûts, la résilience, les performances et la sécurité en travaillant avec des architectes de bases de données et de réseaux, ainsi que des partenaires de sécurité et de gestion des risques. L’alignement sur un modèle opérationnel entièrement nouveau peut également renforcer l’innovation à grande échelle.

On peut acheter le rapport de Forrester « State of the Cloud in Canada, 2023 » (en anglais) en suivant ce lien.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.