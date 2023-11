La DSI du Canada, Catherine Luelo, démissionne et met en lumière la fracture des systèmes informatiques fédéraux à la Chambre des communes

Catherine Luelo, directrice des systèmes d’information du Canada, a annoncé sa démission, deux ans après avoir pris ses fonctions pour moderniser les systèmes technologiques du gouvernement fédéral.

Peu de temps après l’annonce de la nouvelle, Mme Luelo a comparu par vidéoconférence en tant que témoin préalablement programmé devant les audiences du comité d’éthique de la Chambre des communes sur l’utilisation des médias sociaux par des entités étrangères pour le partage contraire à l’éthique ou illicite d’informations personnelles.

Elle a été appelée en raison de sa recommandation en février d’interdire aux employés fédéraux d’utiliser TikTok, basé en Chine, sur des appareils connectés à Internet appartenant au gouvernement fédéral.

Mme Luelo a confirmé qu’elle quitterait son poste à la fin du mois de décembre, sans toutefois préciser les raisons de son départ. Cependant, elle a discuté de l’état des systèmes informatiques fédéraux, en commençant par faire référence au récent rapport du vérificateur général sur les progrès de son programme de modernisation des technologies de l’information.

Dans ce rapport, le vérificateur général a déclaré que le Conseil du Trésor, qui supervise les systèmes informatiques partagés utilisés par la plupart des ministères, « n’a pas fait assez pour diriger et soutenir les ministères et organismes partenaires dans la modernisation des systèmes informatiques désuets ». Cela fait plus de 24 ans que le gouvernement a identifié pour la première fois les systèmes vieillissants comme un problème important et le Secrétariat n’a toujours pas de stratégie pour stimuler la modernisation.

Selon le rapport, les deux tiers des demandes déposées par les ministères et agences étaient en mauvais état et avaient un besoin critique d’être modernisées.

Mme Luelo a clairement indiqué que l’ancienne chef du Conseil du Trésor soutenait son travail.

Mais elle a ajouté : « Je pense que [le rapport du vérificateur général] reflète bien et fidèlement où nous nous trouvons en termes de l’état actuel de la technologie. Nous n’avons pas progressé au cours des 13 dernières années, et je ne pense pas que ce soit une victoire pour les Canadiens. En ce qui concerne mon mandat, cela a toujours été prévu comme étant cela [un mandat plutôt qu’une carrière], et j’espère que d’autres dirigeants du secteur privé feront de même. C’est une opportunité incroyable.

Elle est devenue DSI du Canada en juillet 2021, au plus fort de la pandémie, ce qui a grandement mis en lumière le besoin urgent pour le gouvernement de moderniser ses systèmes informatiques et de fournir des services efficaces et sécurisés aux citoyens.

Un an après sa nomination, elle a dirigé l’Ambition numérique, une stratégie à l’échelle du gouvernement axée sur plusieurs priorités de transformation numérique, notamment garantir la sécurité des opérations, les progrès mesurables, le service cohérent et personnalisé pour les citoyens, et un état d’esprit axé sur le numérique.

Cependant, lors d’un récent discours lors de la conférence technologique FWD50, Catherine Luelo a abordé les nombreux défis auxquels les différents niveaux de gouvernement sont confrontés dans leur parcours de transformation numérique.

Elle a déclaré : « Le gouvernement doit faire un “travail acharné” pour moderniser les systèmes de base et sous-jacents, dont certains ont 50 ans. La modernisation de grands projets, a-t-elle ajouté, peut être comme un “puits de désespoir”, ajoutant qu’ils nécessitent “beaucoup de travail dur, mais peut-être pas si sexy”. »

En fait, une étude récente menée par IDC a montré que 92 % des agences gouvernementales reconnaissent la nécessité d’une stratégie axée sur le numérique. Malgré cela, seuls 33 pour cent s’y tournent activement, tandis que 40 pour cent supplémentaires se perdent dans la complexité et la multiplicité des canaux numériques.

La même recherche souligne des obstacles tels que la croissance des cybermenaces, les difficultés à combiner les anciens et les nouveaux systèmes technologiques, ce qui entraîne une dette technique, et le manque de talents, un problème également reconnu par Mme Luelo.

« Ce rôle doit être l’un des emplois de DSI les plus difficiles au pays », a déclaré David Shipley, directeur général de Beauceron Security du Nouveau-Brunswick. « Elle a dirigé certaines des années les plus intenses où le gouvernement en ligne était plus important que jamais pour les Canadiens. »

Il a ajouté : « La dette technologique au niveau du gouvernement fédéral est herculéenne et nécessite beaucoup plus de soutien et d’attention au niveau politique ainsi que plus d’examen et d’intérêt de la part des Canadiens ordinaires. Je pense que ni l’un ni l’autre n’est à venir. »

Mme Luelo a affirmé lors du FWD50 que les fonctionnaires doivent renforcer leur crédibilité et regagner la confiance des Canadiens en réalisant les projets dans les délais et dans le respect du budget.

Elle a déclaré hier lors de la réunion du comité de la Chambre des communes : « J’aimerais que nous puissions avancer plus rapidement sur les choses. Il faut aller plus vite sur les choses. Je pense qu’il y a une surcharge qui concerne tous les différents niveaux du gouvernement, passés et présents. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.