Le Canada à la traîne dans l’expérience 5G ; Opensignal blâme l’insuffisance de spectre de bande moyenne

Selon un nouveau rapport d’Opensignal, le Canada possède l’une des vitesses de téléchargement moyennes 4G les plus rapides, rivalisant avec les marchés européens comme le Danemark, les Pays-Bas et la Norvège. Mais en ce qui concerne la vitesse de téléchargement 5G, le Canada est à la traîne.

Plus précisément, le Canada dispose d’une capacité de spectre 5G de 47,1 MHz, ce qui donne lieu à des vitesses de téléchargement 5G de 146,4 Mbps. Ceci est nettement inférieur aux vitesses de téléchargement moyennes 5G observées sur des marchés tels que la Corée du Sud, le Danemark et Israël.

S’exprimant lors du Sommet canadien des télécommunications, Ceri Howes, vice-présidente des affaires gouvernementales et extérieures chez Opensignal, a expliqué que le Canada possède l’une des meilleures disponibilités et les vitesses les plus rapides au monde sur la 4G, ce qui, selon elle, est dû à la politique et à la quantité de spectre mis à disposition pour ces déploiements.

Mais le Canada a encore beaucoup de chemin à parcourir en matière de 5G, notamment en termes de spectre, a-t-elle soutenu.

L’utilisation de bandes passantes plus petites du spectre 5G pourrait en être responsable, note le rapport, ainsi qu’une part relativement faible de la bande médiane de 3,5 GHz utilisée pour les connexions 5G.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a mis aux enchères la bande 3,5 GHz en 2021, où Bell, Rogers et Telus ont déboursé des milliards pour remporter la majorité des licences.

Le gouvernement a cependant attribué une faible quantité de spectre (200 MHz) dans la gamme de fréquences de 3,45 à 3,65 GHz au cours de cette vente aux enchères et a réservé jusqu’à 50 MHz aux petits opérateurs régionaux, a déclaré Opensignal. Cela limitait l’accès aux actifs du spectre 3,5 GHz pour les plus grands acteurs comme Bell, Rogers et Telus.

Les opérateurs canadiens sont donc contraints de réutiliser le spectre 4G existant pour les services 5G. En fait, seulement 27,7 % des lectures 5G d’Opensignal au Canada se font sur la bande 3,5 GHz, ce qui est l’un des résultats les plus bas documentés dans tous les pays.

De plus, seulement 1,8 pour cent des lectures 5G d’Opensignal utilisaient plus de 100 MHz au Canada, tandis que plus de la moitié des lectures 5G montrent l’utilisation d’une bande passante spectrale de 50 MHz ou moins.

Ceci est essentiel, car l’utilisation de plus de 50 MHz et jusqu’à 100 MHz contribue à une vitesse de téléchargement 5G 34,5 % plus rapide, a affirmé Opensignal.

« Le Canada se trouve ici à un point critique. J’espère qu’avec le 3,8 GHz, cela s’améliorera. Mais évidemment, à l’échelle mondiale, chaque fois que vous considérez une vente aux enchères de spectre comme une vache à lait, cela se transmet généralement aux consommateurs », a déclaré Mme Howes. « J’exhorte donc vivement le gouvernement canadien à considérer le spectre comme un moyen de réellement permettre l’accessibilité plutôt que comme un simple moyen d’atteindre une fin, en termes d’aspect financier. »

Le CRTC organise actuellement la troisième vente aux enchères axée sur la 5G pour le spectre de bande moyenne de 3,8 GHz.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.