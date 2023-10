Des dirigeants de Google prédisent que l’IA générative pourrait être très avantageuse pour le Canada

Si elle est utilisée de manière responsable, l’IA générative représente un changement technologique et une percée sans précédent depuis l’avènement du téléphone mobile, déclare Sam Sebastian, vice-président et directeur général de Google Cloud Canada.

S’exprimant lors d’une récente table ronde avec les médias, Sam Sebastian et d’autres dirigeants d’entreprises ont discuté des nombreux avantages que la technologie apportera, non seulement aux organisations, mais aussi au Canada dans son ensemble. Le dernier rapport d’impact économique de la société, publié à la fin du mois dernier, révèle que l’IA générative a le potentiel d’augmenter l’économie nationale de 210 milliards de dollars.

Quant à la comparaison avec un téléphone mobile, dit-il, « quand tout d’un coup les utilisateurs ont eu un superordinateur dans leur poche – c’était aussi un téléphone, c’était aussi un appareil photo, c’était aussi une carte – cela a tout changé ce que les consommateurs et les entreprises pouvaient faire. La même chose se produit avec l’IA générative, et c’est sans précédent. Cela va transformer la façon dont nous interagissons avec l’information et dont les entreprises interagissent entre elles ».

Dans un article de blog mettant en lumière les conclusions du rapport, Sabrina Geremia, directrice générale nationale de Google Canada, a déclaré que, alors que l’entreprise « célèbre son 25e anniversaire cette année, nous envisageons le prochain grand changement technologique, qui nous amènera à l’IA ».

« Bien entendu, les principales plates-formes de Google sont depuis longtemps alimentées par l’IA. Nous avons été l’une des premières entreprises à utiliser l’apprentissage automatique dans nos produits et nous sommes devenus une entreprise “AI first” en 2015. Cette technologie offre un potentiel radical de croissance exponentielle, et Google s’efforce d’aider le Canada à réaliser pleinement le potentiel économique de l’IA. »

Sam Sebastian a déclaré que le Canada « est depuis longtemps le leader en matière d’IA, Toronto possède la plus grande concentration de startups en IA au monde. Montréal compte la plus grande concentration de chercheurs en IA au monde. Et le Canada est dans une position unique pour profiter de cette opportunité. Mais nous devons y aller, nous devons être audacieux, nous devons être responsables tout au long du chemin ».

« Mais je pense que c’est une énorme opportunité pour ce pays. Parce que, premièrement, nous sommes bien positionnés. Et deuxièmement, la technologie est là. Nous sommes au 18e rang en matière de productivité, le Canada l’est, au monde. Et cette tendance n’est pas notre amie. Il s’agit d’une immense opportunité de nous remettre en tête sur la scène mondiale. »

Quant à ce que les organisations canadiennes veulent et ont besoin avec l’IA générative, Craig Alleva, directeur de Google Cloud Customer Engineering Canada, a déclaré que toute discussion tourne autour de cinq domaines clés : « Comment utilisent-elles cette technologie pour mieux comprendre leurs clients, consommateurs et autres, et comment mieux les impliquer. »

« Elles essaient de trouver des moyens d’attirer et de retenir les talents au Canada et, au sein de leur organisation utilisant cette technologie, elles cherchent des moyens d’optimiser leur façon de fonctionner. Elles recherchent également des moyens de mieux collaborer, en interne, entre elles, avec leurs propres employés et avec les tiers avec lesquels elles travaillent. Et puis enfin, elles essaient d’améliorer l’efficacité et la rentabilité de l’organisation. »

Craig Alleva a présenté trois exemples d’IA générative utilisés par les clients de Google. La première était Geotab, une entreprise dont le siège social est à Oakville, en Ontario, et qui est l’une des plus grandes organisations de suivi de flotte de véhicules au monde.

« Ils suivent actuellement environ 1,4 million de véhicules utilitaires. Et ce qu’ils font, c’est collecter des données sur ces véhicules et fournir des recommandations basées sur l’IA aux opérateurs de ces flottes sur la façon de mieux exploiter et gérer ces véhicules. »

« Ils avaient un client qui possède environ 91 000 véhicules dans sa flotte. Et grâce à nos données basées sur l’IA, ils ont pu les aider à devenir plus vert en utilisant des recommandations de convertir 13 % de leur flotte en véhicules électriques. Cela a eu pour effet de leur faire économiser essentiellement 33 millions de dollars et de réduire les émissions de carbone de 194 000 tonnes, ce qui correspond au retrait de 42 000 véhicules de la route, grâce aux recommandations basées sur l’IA. »

Quant au CN, « nous travaillons en étroite collaboration avec eux et ils construisent pour leurs clients une plate-forme de chaîne d’approvisionnement numérique conçue pour être alimentée par l’IA. Et l’objectif est de dire : “comment pouvons-nous améliorer la chaîne d’approvisionnement en simplifiant les commandes, en automatisant le suivi des expéditions et en améliorant réellement le flux global des marchandises de la chaîne d’approvisionnement, ce qui constitue un défi depuis un certain temps ?” »

Le troisième exemple est Shopify. « La plupart de leurs activités fonctionnent sur Google et l’année dernière, ils nous ont engagés pour résoudre un problème connu sous le nom d’abandon de recherche », a déclaré Craig Alleva. « L’abandon de recherche est ce problème embêtant auquel les détaillants sont confrontés alors qu’un consommateur, si vous allez sur un site Web, vous cherchez quelque chose à acheter, si vous ne le trouvez pas, vous quittez le site. »

« Cela coûte aux détaillants environ 2 000 milliards de dollars par an et ils voulaient résoudre ce problème pour leurs principaux commerçants. Ils nous ont engagés pour appliquer les capacités de recherche IA dont nous disposons en interne à certains de leurs principaux commerçants, réduisant ainsi les abandons de recherche, améliorant l’expérience client et convertissant davantage de ventes. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.