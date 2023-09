Le Canada est le leader mondial de la concentration de talents en IA, selon Deloitte        

L'événement ALL IN 2023, une importante conférence internationale sur l’intelligence artificielle (IA), déroule à Montréal aujourd’hui et demain, et Ubisoft, la multinationale du jeu vidéo, l'Institut québécois d'intelligence artificielle Mila, un important centre de recherche en apprentissage profond et l'Université McGill en profitent pour annoncer la création d’une nouvelle chaire de recherche Ubisoft-Mila, « Scaling Game Worlds with Responsible AI » (mise à l'échelle des univers de jeu grâce à une IA responsable).