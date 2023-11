Les DSI doivent trouver un équilibre entre les promesses environnementales et les risques de l’IA, suggère un rapport de Gartner

Bien qu’il y ait de nombreux avantages et progrès qui découlent de l’utilisation de l’intelligence artificielle au sein des organisations, Gartner affirme qu’ils doivent être mis en balance avec les conséquences environnementales qui découlent du matériel, de la formation des modèles et de la consommation d’énergie.

Lors du Gartner IT Symposium/Xpo 2023, qui se tenait à Barcelone, en Espagne, au début du mois de novembre, les analystes ont exploré comment les technologies de l’information et l’IA peuvent soutenir la durabilité environnementale.

Gartner a suggéré que les directeurs des systèmes d’information (DSI) puissent utiliser leurs connaissances numériques et leurs fondements pour appuyer les efforts de durabilité de leurs organisations en matière de mise en œuvre des initiatives d’IA.

« Le sondage auprès des PDG de Gartner a montré que les questions environnementales étaient entrées dans le top 10 du classement des priorités pour la première fois dans l’histoire de l’enquête », a déclaré Bettina Tratz-Ryan, analyste VP chez Gartner. « Dans le même temps, les DSI sont soumis à la pression croissante de leurs dirigeants, de leurs clients, de leurs employés, de leurs investisseurs et de leurs régulateurs pour lancer ou redynamiser leurs programmes informatiques pour la durabilité. »

Bettina Tratz-Ryan a ajouté que 64 % des PDG interrogés ont déclaré que combiner l’adoption de l’IA et la durabilité était une opportunité de se développer. Les chefs de projet peuvent prendre cela et l’utiliser pour créer des stratégies de durabilité pour leurs organisations.

Il y a de graves impacts environnementaux qui accompagnent l’intégration de l’IA dans les systèmes. Par exemple, Gartner prévoit que d’ici 2030, l’IA pourrait consommer jusqu’à 3,5 % de l’électricité mondiale. « L’IA consomme beaucoup d’électricité et d’eau. Cet impact négatif devrait être atténué », a déclaré Pieter den Hamer, analyste VP chez Gartner.

Pour résoudre ce problème, M. den Hamer suggère que les dirigeants soient conscients de leur empreinte environnementale d’IA et prennent des mesures pour l’atténuer, telles que la priorisation des centres de données (en nuage) alimentés par les énergies renouvelables. Gartner a déclaré que les fournisseurs publics de services d’infonuagique pouvaient produire 70 à 90 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux salles de serveurs traditionnelles, les centres de données privés et les centres de données de taille moyenne.

Gartner note que les DSI peuvent s’acquitter de leurs mandats et des exigences en suivant et en retraçant les indicateurs clés de performance des entreprises, tels que l’empreinte carbone des produits ou l’intensité énergétique. Si la priorité de la durabilité n’est pas encore au centre des préoccupations, le DSI devrait rendre sa fondation numérique « prête pour la durabilité », révèle la société dans un communiqué.

Cependant, il n’y a pas que des mauvaises nouvelles quand il s’agit de l’IA et de ses impacts sur l’environnement. L’IA peut être utilisée pour stimuler les initiatives de durabilité et aider à trouver des données pour créer ces initiatives.

« Par exemple, l’IA peut être utilisée pour prédire la demande avec plus de précision et réduire l’utilisation des matières premières et de l’énergie dans la fabrication », a déclaré Pieter den Hamer.

Mais un tel système ne peut être efficace que si les responsables des technologies de l’information favorisent un portefeuille d’initiatives d’IA qui contribuent à atteindre les objectifs de durabilité et d’environnement, d’engagement social et de gouvernance (ESG) de leurs organisations, a-t-il ajouté.

« Dans l’ensemble, si elle est utilisée de la bonne manière et axée sur les bons cas d’utilisation, l’IA peut aider les entreprises à atténuer le risque de durabilité, à optimiser les coûts et à stimuler la croissance », a déclaré Pieter den Hamer.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.