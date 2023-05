Les équipes de données cherchent à embaucher cette année, révèle un rapport sur l’industrie canadienne des données

Malgré les nombreuses séries de licenciements sur la scène technologique, la plupart des entreprises et leurs équipes de données ont l’intention de croître en 2023, avec 67 % des équipes de données au Canada embauchant, selon une nouvelle étude de Hello World Recruitment, une société de recrutement d’ingénieurs de données, de scientifiques de données et d’analystes de données dont le siège social est à Toronto.

L’entreprise a interrogé 100 gestionnaires des données et du recrutement dans 18 industries au Canada au cours des 3 premiers mois de 2023.

Bien que l’embauche se produise, son rythme ne sera pas aussi rapide que pendant la période postpandémique et sera abordé avec plus de soin, selon l’étude.

Même si les géants de la technologie ont traversé des phases de licenciement intenses, les entreprises ont indiqué qu’elles embauchaient toujours pour certaines équipes stratégiques ou certains produits en mode de croissance. En fait, 65 % des entreprises de services financiers et 67 % des éditeurs de logiciels interrogés prévoient embaucher en 2023, tout comme 73 % des sociétés de conseil.

De plus, alors que les entreprises naviguent dans l’incertitude, les leaders des données ont déclaré qu’ils utilisaient leur budget pour embaucher maintenant, et plus des deux tiers prévoient de le faire au cours de l’année.

L’étude de Hello World Recruitment s’est penchée spécifiquement sur ce sur quoi les leaders des données cherchent à se concentrer pour le reste de cette année.

Six sujets ont fait surface dans l’enquête :

Migration infonuagique – De nombreuses organisations sont encore en train de se diriger vers les technologies infonuagiques. Les ingénieurs des données et de l’infonuagique sont toujours en demande cette année, car ils semblent être la pierre angulaire de toute infrastructure de données, selon l’étude. En fait, 43 % des dirigeants ont déclaré que l’ingénierie des données et de l’infonuagique serait un objectif clé pour 2023.

Évolutivité – Quels que soient les modèles à grand impact en cours de construction, ils doivent être utilisés, mis à l’échelle et monétisés, de sorte que les ingénieurs des opérations d’apprentissage automatique sont en demande, même s’il s’agit toujours d’un ensemble de compétences de niche. Un peu plus de 30 % des dirigeants ont déclaré que les spécialistes des données sont également une priorité cette année.

Intelligence artificielle (IA) – Alors que ChatGPT et les plates-formes d’IA continuent d’être une priorité, il y a plus de demande de la part des cadres exécutifs pour tirer parti de l’IA, selon l’étude. La recherche a également souligné l’importance de l’IA, affirmant que l’IA en tant que service va se développer en 2023, ce qui permettra aux équipes de données d’intégrer et de diffuser plus facilement l’innovation dans l’ensemble de l’organisation sans nécessairement investir dans toute une équipe de recherche sur l’IA. Cela peut également contribuer à attirer et à retenir des employés intéressés à travailler avec une technologie populaire.

Gouvernance des données – Qu’ils soient au début de leur parcours ou qu’ils fassent évoluer leur infrastructure de données, la gouvernance des données reste fondamentale pour de nombreux dirigeants.

Transformation numérique – L’analyse numérique reste une priorité pour les organisations afin de rester compétitives et de gagner des parts de marché en ligne.

Performance opérationnelle – Les budgets sont passés à la loupe en 2023, rapporte Hello World Recruitment, de sorte que l’analyse des données va jouer un rôle essentiel pour maximiser les résultats et aider les entreprises à traverser des temps incertains.

L’entreprise a également demandé aux gestionnaires des données et du recrutement s’ils étaient actuellement dans un gel du recrutement. Malgré une inflation et des taux d’intérêt élevés, ainsi qu’une faible croissance du produit intérieur brut, seulement un peu plus de 10 % ont gelé l’embauche.

Bien qu’elles soient fortement touchées par les licenciements, plus de 80 % des entreprises de l’industrie du logiciel interrogées ont déclaré qu’elles n’avaient pas interrompu leurs efforts de recrutement. En outre, les sociétés de conseil étaient un bon indicateur de l’activité de recrutement dans l’économie, selon la recherche. Les entretiens de Hello World Recruitment avec des sociétés de conseil ont révélé que seulement 5 % d’entre elles avaient suspendu leur recrutement.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.