Les défis liés à l’incapacité d’attirer et de retenir les talents atteignent le niveau le plus élevé à ce jour, selon une étude

Les défis liés à l’attraction et à la rétention des talents ont atteint leur plus haut niveau jamais atteint, selon une enquête menée par Aon.

Aon plc, une société mondiale de services professionnels, a annoncé les résultats de son enquête mondiale sur la gestion des risques 2023 qui a recueilli les commentaires de près de 3 000 gestionnaires de risques, cadres et hauts dirigeants de 61 pays et territoires pour identifier leurs défis commerciaux les plus urgents.

L’enquête a révélé que les problèmes de capital humain ne sont plus simplement un « problème de personnel », mais un risque commercial majeur alimenté par des conditions économiques tendues, associées à la hausse des coûts des soins de santé, à la concurrence pour les talents, à la pénurie de main-d’œuvre et au manque de préparation à la retraite.

Selon l’enquête, en 2023, « attirer et retenir les meilleurs talents » s’est classé au quatrième rang mondial, après n’avoir pas dépassé le top 10 en 2021, démontrant un changement dans la façon dont les gestionnaires de risques perçoivent le capital humain aujourd’hui, selon la société.

L’enquête d’Aon a révélé que deux tendances clés ont eu un impact significatif sur la stratégie en matière de talents : la rémunération et l’inflation, ainsi que l’expérience employé.

Les salaires ont augmenté au cours des deux dernières années. Par exemple, aux États-Unis, les salaires et traitements ont augmenté de 5,3 pour cent sur un an en juin 2022 et de 4,6 pour cent supplémentaires en juin 2023. Au Canada, les travailleurs canadiens devraient recevoir une augmentation de salaire moyenne de 3,6 pour cent en 2024.

La hausse mondiale de l’inflation depuis début 2022 a incité les salariés à rechercher des salaires plus élevés. En outre, de nombreux pays mettent en œuvre des réglementations en matière d’équité salariale et de transparence, donnant aux salariés une visibilité sur les salaires.

La deuxième tendance, l’expérience employé, découle des changements apportés pendant la pandémie. De nombreux employés ont pu travailler à domicile et ont exprimé leur préférence pour plus de commodité et de flexibilité. Aon a rapporté qu’à la fin de 2022, près des trois quarts des entreprises proposaient des modalités de travail hybrides. L’accent mis sur ce que les employés souhaitent en dehors du travail a également accru l’attention portée au bien-être au travail.

En ce qui concerne l’échec des efforts de rétention des employés et d’attraction des talents, 74 pour cent des personnes interrogées ont déclaré que leur organisation était préparée à faire face aux risques. Cependant, 32 pour cent des personnes interrogées ont encore subi des pertes dues à ces risques au cours des 12 mois précédant l’enquête.

Pour aider à atténuer certains de ces défis, l’enquête d’Aon suggère que les organisations se concentrent sur la révision de la proposition de valeur aux employés (PVE).

Auparavant, de nombreuses entreprises adoptaient une approche « taille unique », mais dans le monde du travail d’aujourd’hui, la personnalisation devrait être une priorité. Pour répondre aux besoins d’une main-d’œuvre diversifiée et garantir que les travailleurs ont des raisons de rejoindre ou de rester dans une organisation, les chefs d’entreprise peuvent adopter une approche basée sur les données pour personnaliser les avantages sociaux des employés, indique l’enquête.

Par exemple, les données des ressources humaines peuvent fournir un aperçu de ce que les différents employés apprécient et soutenir le développement d’options personnalisées et ciblées qui généreront un retour sur investissement pour les employés et les organisations.

Outre la rétention des talents, l’enquête d’Aon a identifié d’autres risques commerciaux mondiaux, parmi lesquels les menaces de sécurité, l’interruption des activités, le ralentissement économique, l’échec de la chaîne d’approvisionnement ou de la distribution et les atteintes à la réputation ou à la marque.

Les cyberattaques et les violations de données restent les principaux risques identifiés par l’enquête de cette année, tant à l’échelle mondiale qu’en Amérique du Nord, et elles ont également grimpé au premier rang en Europe et en Asie-Pacifique.

L’interruption d’activité reste le deuxième risque depuis l’enquête d’Aon de 2021, reflétant la réalité selon laquelle les événements d’interruption d’activité sont en augmentation et peuvent affecter plusieurs secteurs et entreprises en même temps.

« Nous sommes à un moment charnière, où les chefs d’entreprise reconnaissent le véritable coût des défis liés au capital humain et la réalité selon laquelle les risques liés aux personnes intensifient tous les autres risques commerciaux majeurs », a déclaré Lambros Lambrou, chef du capital humain chez Aon. « Les pénuries de talents, de main-d’œuvre ou de compétences spécialisées essentielles peuvent entraver l’innovation et la compétitivité et accroître l’exposition aux cyberattaques, aux violations de la réglementation, aux problèmes de chaîne d’approvisionnement, aux interruptions d’activité et aux atteintes à la réputation. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.